JAKARTA - Sweety kembali menggelar campaign bertajuk Sweety Amazing Baby Star dalam rangkaian acara lanjutan dimana campaign ini adalah sebuah ajang pencarian bintang yang mengajak Moms dan Si Kecil untuk berpartisipasi dalam kompetisi foto atau video melalui media sosial.

Acara ini sekaligus menjadi momen peluncuran produk popok terbaru dari Sweety yakni Sweety Silver Pants Soft Cloud Cushion.

Keunggulan Sweety varian ini hadir dengan Bantalan Awan Lembut, bahan lembut di seluruh sisi, serta permukaan baru 1000 jalur yang mampu menyerap cairan ekstra cepat 1 detik.

Hal ini akan membuat si Kecil nyaman lantaran bahannya yang lembut menyeluruh dan menjaga kulitnya tetap kering sehingga terhindar dari kulit kemerahan hingga iritasi.

Sebagai acara pembuka diadakan kick-off launch event di Gowork Menara Rajawali, Jakarta Selatan. Pada Jumat, 9 Desember 2022 lalu, acara tersebut sukses digelar serta mendapatkan respons yang positif.

Kali ini Sweety mengumumkan para pemenangnya lewat acara puncak “Sweety Amazing Baby Star 2023” dimana acara ini ditayangkan di MNC TV, Sabtu (18/3/2023).

Pemenang Sweety Amazing Baby Star ini dibagi menjadi empat kategori umum yakni Si Kecil Paling Kreatif, Si Kecil Paling Gaya, Si Kecil Paling Gemas, dan Si Kecil Paling Fotogenik. Selain itu, akan ada pemenang yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta yakni The Most Amazing Baby 2023.

Total hadiah yang akan didapatkan oleh para pemenang ini sangat menggiurkan, yakni senilai total 200 juta rupiah. Selain itu, pemenang The Most Amazing Baby 2023 akan mendapatkan hadiah utama berupa Mom and Baby "Soft Theme" room make over senilai 80 juta rupiah.

Sulistyowati selaku Sr. Brand Group Manager Sweety menjelaskan bahwa Sweety Amazing Baby Star ini adalah acara tahunan yang sudah beberapa kali diadakan. Namun kali ini, Sweety bekerja sama dengan MNC TV untuk penganugerahan pemenang dari Sweety Amazing Baby Star-nya.

Pada acara puncak Sweety Amazing Baby Star ini dibuka dengan kehadiran Tasya Kamila. Artis yang terkenal dengan lagu Anak Gembala ini tampil bersama anaknya yang sangat lucu, Arrasya. Ia membawakan lagu ”Libur Telah Tiba" yang membuat suasana menjadi ceria.

Acara semakin semarak dengan penampilan grup dancer cilik My Style Kids yang enerjik. Dipandu pembawa acara kawakan Gilang Dirga, pengumuman pemenang diawali dengan dua kategori terlebih dahulu yakni Si Kecil Paling Kreatif serta Si Kecil Paling Gemas. Masing-masing dimenangkan oleh Baby Hamzah serta Baby Queen.

Salah satu pemenang kategori umum yakni Si Kecil Paling Gemas, Baby Queen (Foto dok: MPI/Faisal)

Pada segmen selanjutnya acara diselingi talkshow singkat yang mengangkat tema Talkshow Parenting mengenai masalah sensitivitas kulit Si Kecil bersama dr. Arini Widodo, SpKK.

Dalam bincang-bincang ini dr. Arini menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika si kecil rewel dan tidak kunjung berhenti meskipun sudah dirayu serta diberi susu, maka bisa cek terlebih dahulu area kulit yang bersentuhan langsung dengan popok yang sedang digunakan.

dr. Arini pun menyarankan para Moms untuk rutin mengganti popok guna menjaga area popok tetap kering dan juga perhatikan bahan popok yang digunakan, karena ada beberapa bahan yang dapat menyebabkan kulit si kecil rentan terkena alergi.

"Cari popok yang menggunakan bahan yang bisa menyerap dengan baik sehingga cepat kering agar si kecil lebih nyaman dan juga menghindari kulit si kecil dari kemerahan bahkan iritasi," ucapnya.

Gilang menambahkan bahwa semua poin yang disarankan tersebut semuanya ada di Sweety Silver Pants Soft Cloud Cushion.

Setelah sesi talkshow usai, pengumuman pemenang kembali dilanjutkan dimana kategori yang diumumkan yakni Si Kecil Paling Gaya yang dimenangkan oleh Baby Radeya dan kategori Si Kecil Paling Fotogenik yang dimenangkan oleh Baby Noah.

Selanjutnya juga ada sesi tips cara pakaikan popok yang baik dan benar yang diperagakan oleh Fairuz A Rafiq. Dalam memakaikan popok ungkap dia, ada 3S yang perlu diperhatikan yakni Siapkan popok yang berkualitas tinggi, Segerakan ganti popok jangan ditunda, dan yang terakhir Sempurnakan kebersihan Si Kecil.

Pemenang kategori The Most Amazing Baby 2023, Baby Reagan (Foto dok: MPI/Faisal)

Akhirnya, di penghujung acara pengumuman pemenang yang paling dinantikan oleh peserta yakni kategori The Most Amazing Baby 2023 diumumkan yang akhirnya diraih oleh Baby Reagan.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak terutama buat Sweety dan juga MNC TV yang sudah memilih Baby Reagan sebagai Grand Winner, The Most Amazing Baby Star tahun ini." ucap Moms-nya Baby Reagan, Lindawati.

Acara pun ditutup dengan penampilan Quinn Salman yang membawakan lagu andalannya yakni "Tiba-tiba". Lagu yang sangat populer ini dinyanyikan bersama seluruh pemenang Sweety Amazing Baby Star.

Sulistyowati menambahkan bahwa setiap pemenang Sweety Amazing Baby Star kali ini berkesempatan untuk menjadi Brand Ambassador Sweety.

Ia juga berpesan untuk para Moms yang belum menang atau yang belum sempat ikutan Sweety Amazing Baby Star di tahun ini agar tak perlu kecewa. Karena nantinya Sweety akan hadir kembali dengan acara yang tidak kalah seru dan tentunya dengan konsep yang berbeda.

Sampai ketemu di acara berikutnya.

