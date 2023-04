SOSOK Nova Eliza mungkin sudah tidak asing bagi pencinta sinetron di era 90-an. Sudah jarang tampil di layar kaca, seperti apa potret terbaru Nova Eliza?

Nova Eliza kini telah menetap di Belanda bersama anak semata wayangnya, Naima Malika. Meski begitu, Nova tetap eksis membagikan potret penampilannya di Instagram pribadi.

Nova Eliza terlihat semakin cantik dan tetap awet muda di usia 42 tahun. Bentuk tubuhnya tetap terjaga alias body goals, yang membuatnya semakin memikat.

Tak heran penampilan Nova Eliza kerap membuat para netizen, terutama lelaki susah berkedip. Penasaran bagaimana penampilannya?

Berikut potret Nova Eliza yang bikin mata para lelaki susah berkedip dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Rabu (5/4/2023).

1. Cantik bak princess





Pertama ada potret Nova Eliza berpose duduk menopang dagu tanpa melihat kamera. Dia tampak cantik dan menawan dalam balutan gaun berwarna biru muda.

Pesona awet muda Nova Eliza begitu terpancar pada penampilannya ini. Netizen pun dibuat terpesona melihat kecantikan Nova Eliza.

"cantikk to the max, padahal jarang bawa makeup," ujar @evamary***

"you looks so beautiful. kayak princess gitu Nov," sambung @happy***

2. Body goals





Berikutnya ada Nova Eliza tampil dengan outfit serba hitam. Dia mengenakan busana lengan panjang yang dipadukan dengan celana jeans.

Berpose berdiri, tampak lekuk tubuh Nova Eliza dengan body goals idaman. Penampilan Nova Eliza yang cantik dengan body goals idaman inipun membuat netizen makin terpikat.

"Makin kesini tambah cantik," ujar @yoga***

"Impian," kata @rizky***

3. Cut out dress





Selanjutnya ada potret Nova Eliza mengenakan busana cut out dress. Meski foto hitam-putih, pesona Nova Eliza tetap terpampang nyata.

Baca Juga: Zenbook Pro 14 Duo OLED, Laptop Dua Layar Kini Makin Hebat

Follow Berita Okezone di Google News

4. Cantiknya kebangetan! Berikutnya ada potret Nova Eliza berpose mengangkat kedua lengan memamerkan ketiak mulusnya. Selain itu, Nova tampak cantik dan menawan dalam balutan dress halter berwarna hitam. Lirikan matanya ke kamera benar-benar membius! "Cantiknya kebangetan," ujar @satria*** "Cakeeeep bngeet," sambung @farit*** 5. Pose duduk di tepi kolam Kali iniย ada potret Nova Eliza duduk di tepi kolam renang. Dia tampak cantik dalam balutan backless dress dengan aksen punggung terbuka yang memberi kesan seksi. Rambut panjang yang digerai membuat Nova Eliza terlihat semakin memesona. Terlebih dengan lirikan mata yang tajam ke kamera seperti ini, hot banget! 6. Pose estetik Terakhir ada potret Nova Eliza berpose di kolam renang. Kali ini foto diambil dari atas sehingga terlihat estetik. Selain itu, pesona kecantikan Nova Eliza menjadi semakin terpampang nyata!

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.