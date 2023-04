KOLEKSI tas Ernie Meike, mama Mario Dandy, dibongkar akun Twitter @logikapolitikid di media sosial. Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sudah menyita puluhan tas mewah milik istri Rafael Alun imbas penetapan tersangka terhadap mantan pejabat pajak itu.

Secara gamblang, tim KPK memperlihatkan satu per satu tas milik Ernie Meike. Bak sosialita, luxury bag yang dimiliki istri mantan pejabat itu semua gak kaleng-kaleng. Christian Dior menjadi merek tas branded yang cukup banyak dimiliki.

Nah, di artikel ini MNC Portal secara khusus merangkum 6 tas yang dipamerkan Ernie di media sosial dan berhasil di-capture sebelum akhirnya semua foto lenyap di telan Bumi.

1. Lady Dior hitam





Foto pertama diduga foto diambil di store resmi Dior di Plaza Senayan. Di sana, Ernie memperlihatkan koleksi tas Lady Dior hitam yang ada di atas etalase kaca. Ngopi cantik mungkin tema fotonya.

Tas Lady Dior hitam yang terlihat di foto ini jika memang milik Ernie, itu harganya nyaris Rp100 juta menurut laman Voila.id, tepatnya ada di Rp97 juta. Jangan main-main sama tas mungil ini memang.

2. Dior special edition





Tas Dior special edition pun Ernie punya. Hal itu tertera dari keterangan unggahan Instagram @xaverinni. Bahkan, tas tersebut hanya ada 1 di Indonesia.

Tas spesial itu diketahui tipe Lady Dior Baby Lizard Skin Leather yang harganya menurut laman The Luxury Closet mencapai USD 5.411 atau sekitar Rp80,8 juta. Sebanding dengan klaim 'the only one in Indonesia', ya.

3. Dior Book Tote Large size





Tas sosialita lainnya juga dimiliki Ernie Meike. Di foto ini, ia tampil sangat bergaya leisure. Pakaian red-all dipasangkan dengan syal Christian Dior dan ada tas besar di tangan kirinya.

Tas itu adalah Christian Dior 2019 Tropicalia Book Tote yang harganya menurut laman The Real Real mencapai USD 3.300 atau nyaris Rp50 juta. Siap buat liburan kemana ya ini kira-kira?

4. Lady Dior Gold Tas warna emas juga pernah dipamerkan Ernie di Instagram. Tas tersebut jadi pemanis gaya serba merahnya yang mentereng. Tas tersebut diketahui adalah Lady Dior Medium Size Gold Micro Cannage Metallic Calfskin Bag yang menurut laman Pragma Valuables harganya mencapai Euro 4.790 yang sedang diskon menjadi Euro 3.550 atau sekitar Rp57,8 juta. 5. Dior Saddle Bag Momen romantis bareng suami di salah satu hotel berbintang di Indonesia, Ernie pamer tas Dior Saddle Bag merah. Tas tersebut stand out di depan gaun berwarna nude yang dipakai istri mantan pejabat pajak itu. Menurut laman Allu USA, tas yang dipegang Ernie Meike harganya adalah USD 2.300 atau sekitar Rp34,3 juta. Kira-kira itu hadiah di momen spesial atau iseng beliin buat istri ya? 6. Lady Dior medium size Gak puas cuma punya ukuran kecil, Ernie Meike ternyata memiliki Lady Dior bag medium size. Tas tersebut ditempatkan di sampingnya saat berfoto di tangga kayu estetik. Gayanya di sini seperti sedang hangout bareng teman-teman, casual tapi tetap luxury pastinya. Nah, soal harga tas itu, menurut laman resmi Dior, harganya mencapai Rp99 juta. Wow banget! So. itu dia 6 gaya Ernie Meike tampil kece dengan tas Dior. Kalau ditotal-total, dari 6 tas itu saja, uang yang harus dikeluarkan mencapai Rp418,9 juta. Fantastis sekali, ya, gaya hidupnya.

