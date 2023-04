JENAMA DS Modest tampil memukau di gelaran Indonesia Fashion Week 2023 akhir Februari lalu. Di momen itu, jenama lokal tersebut memperlihatkan koleksi raya yang bikin penggunanya terlihat mewah.

Kesan mewah dan glamour terbentuk dari permainan detail seperti 3D lace, texture, payet, dan beads exclusive. Sesuatu yang tentu akan sangat cocok dipakai saat Lebaran yang merupakan hari istimewa.

Warna yang dipilih juga sesuatu yang terkesan elegan dan anggun yaitu 'core classic' dari tren warna Spring/Summer 2023, seperti vanilla cream, leek green, macchiato, dan gray lilac.

"Kami pertama kali menampilkan koleksi ini di Indonesia Fashion Week (IFW) 2023 dan ternyata mendapat sambutan luar biasa dari pencinta modest fashion," kata Annisa Rahma Herdyana, owner DS Modest di acara DS Raya 2023 Collection Launch - Effortless Glam, di Hotel Sheraton Yogyakarta, dalam keterangan resminya, Selasa (4/4/2023).

Hal menarik kemudian dilakukan oleh jenama ini yaitu memboyong semua koleksi ke Yogyakarta. Bukan tanpa alasan, menurut Anin, itu agar Muslimah di Yogyakarta punya kesempatan spesial juga melihat koleksi ini dengan cara dipresentasikan di runway.

"Cara kami menunjukkan koleksi terbaru ini bukan cuma sekadar menyediakan fashion show, tapi ada juga aktivitas seru nan bermanfaat di bulan Ramadhan ini," jelasnya.

Salah satu aktivitas yang diselenggarakan di acara fashion show koleksi 'Effortless Glam' adalah talkshow yang diisi oleh praktisi mindfulness Raden Prisya.

"Talkshow bertema 'Recharge and Understand Yourself Better Through Mindfulness' ini diharapkan bukan cuma mengisi waktu para pencinta fashion Yogyakarta yang datang ke event kami, tapi menjadi ruang ilmu bagi kami semua," tambah Anin.

Ditambahkannya, tema mindfulness dan kesehatan mental memang menjadi fokus jenama ini di masyarakat. "Jadi, kami bukan sekadar jualan baju, tapi mau punya makna lebih untuk orang banyak," ungkap Anin.

