KENAPA kurma ada kutunya? Pertanyaan itu banyak ditanyakan oleh masyarakat yang sering mendapat kasus saat membeli kurma ada kutu di dalamnya. Hal itu tentu saja sangat menjijikan.

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kurma merupakan buah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Buah ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Barat seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Mesir. Buah tersebut bisa diolah menjadi makanan penutup apapun, dan bisa juga dimakan langsung.

Rupanya, kurma merupakan buah favorit Nabi Muhammd SAW lho. Bahkan Nabi Muhammad SAW selalu berbuka puasa dengan kurma dan air. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi kurma dalam jumlah ganjil.

Menurut sebuah hadis, barang siapa yang mengonsumsi tujuh butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun maupun sihir. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Sesungguhnya ada di antara pepohonan, satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini seperti seorang muslim, maka sebutkan kepadaku pohon apa itu?".

Kurma sendiri mengandung banyak vitamin dan mineral. Manfaat kurma sendiri beragam, mulai dari melancarkan pencernaan, mencegah penyakit kronis, meningkatkan kesuburan, mencegah anemia, dan masih banyak lagi.

Saat membeli kurma banyak hal yang harus diperhatikan. Selain memilih kurma yang bagus, Anda juga harus pintar dan penyimpanannya. Sebab bila salah akan muncul kutu di dalam .

Sebenarnya kutu di dalam kurma merupakan hal yang tidak wajar, sebagaimana Anda menemukan lalat pada buah. Namun tidak dipungkiri bahwa kutu bisa muncul di dalam kurma.

Salah satu penyebab munculnya kutu di dalam kurma karena teksturnya yang terlalu kering. Selain itu juga karena penyimpanannya yang tidak tepat dan sudah terlalu lama.

Kurma yang sudah sangat kering biasanya mengandung organisme lain di dalamnya. Salah satunya adalah kutu. Sehingga kurma seperti ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Lantas bagaimana cara memilih kurma yang bagus dan cara menyimpannya? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Selasa (4/4/2023).

Cara memilih kurma yang bagus

1. Dikerubuti semut

Salah satu cara memilih kurma yang bagus adalah yang dikerubuti semut. Sebab kurma yang dikerubuti semut biasanya tidak menggunakan pemanis buatan.

2. Warna Kurma sendiri ternyata banyak warnanya, ada yang hitam, coklat, hingga hijau. Untuk melihat yang bagus biasanya memiliki warna yang rata serta permukaan kulit yang tidak rusak. 3. Kemasan kurma Beberapa kurma yang dijual di supermarket sudah dalam kemasan. Anda bisa memilih kemasan kurma yang masih tertutup rapat dan tidak rusak. Cara menyimpan kurma Sementara itu, untuk penyimpanan kurma yang awet dan terhindar dari kutu Anda bisa meletakkan kurma kering maupun basah dalam wadah bersih lalu tutup rapat. Kemudian simpan di dalam tempat suhu ruang maupun kulkas. Dengan kondisi kurma yang tertutup rapat dapat menjaga kualitas kurma.

