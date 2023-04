JAKARTA-โ€˜Bak ketiban durian runtuhโ€™ begitulah perumpamaan yang sedang dirasakan seorang pria bernama Febbry yang belum lama ini viral di media sosial berkat kehokiannya yang berhasil membeli sebuah mobil dengan harga yang gak masuk diakal banget.

Diketahui mobil yang didapat pria asal Cimahi ini setelah iseng-iseng ikut flash sale Shopee yang berlangsung pada pukul 00.00 WIB 4 April 2023. Dirinya hanya merogoh kocek sebesar Rp11 Ribu saja berkat mengikuti Flash Sale tersebut.

Febbry membagikan cerita kebahagiaannya di media sosial, yang mengklaim awal dirinya hanya iseng saat tengah melihat flash sale Shopee.

"Udah prepare mau tidur, iseng lihat flash sale ada mobil satset langsung checkout. Eh dapat Toyota Agya seharga Rp 11.001. Thank you @shopee_id" tulis @febbryst bersama foto usai sukses melakukan check out mobil, pada Selasa, (4/4/2023).

Febbry dalam Insta Story miliknya ia mengugah video bukti bahwa dirinya benar berhasil membeli mobil seharga Rp11 ribu saja ini.

"Alhamdulillah dapet yaAllah (emoji menangis)," kata Febbry.

Pria berkacamata ini pun tak segan membuktikan jika dirinya benar berhasil membeli mobil seharga Rp 11 ribu saja dengan memperlihatkan lokasi pesaannya yang sudah sampai.

โ€œ RILL WOIII (emoji menangis), โ€œ tambahnya di postingan selanjutnya.

Febbry mengaku bahwa dirinya tidak memiliki trik khusus sehingga menjadi sangat sukses. Dirinya mengaku hanya berusaha tenang agar percobaan pertamanya ikut flash sale di Shopee ini berhasil.

"Intinya bismillah bro. Gak ada trik-trik aneh. Gue check out pas di detik ke-2 pas puzzle harus tenang biar sekali langsung berhasil. Gue pakai iPhone 12, koneksinya pakai first media" tulis pria ini.

Sontak unggahan pemuda itu pun ramai mendapatkan reaksi dari warganet. Tak sedikit banyak yang merasa iri dengan keberuntungannya.

โ€œ Hoki semur hidup sudah dipakai,โ€ tulis@wahyustywn

Pantau terus sampe mobil di kirim ke rmh bnran bang ayo @shopee_id ,โ€ tulis @destiadamayantid.

Baca Juga: Zenbook Pro 14 Duo OLED, Laptop Dua Layar Kini Makin Hebat

Follow Berita Okezone di Google News

(FDA)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.