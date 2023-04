GISELLA Anastasia alias Gisel baru saja menikmati liburan di Maldives. Liburan kali ini, Gisel tidak membawa sang anak Gempi dan hanya bersama temannya.

Selama di Maldives, ibu satu anak itu melakukan banyak aktivitas, mulai dari berjemur, menikmati keindahan laut biru Maldives, hingga diving.

Momen keseruan itu dia bagikan di media sosialnya. Selain itu, penampilan Gisel juga tak kalah mencuri perhatian. Hot mom satu ini tak hanya cantik, tetapi juga seksi nan modis dengan outfit yang dikenakannya.Â

Penasaran seperti apa potret Gisel saat liburan di Maldives? Berikut ulasannya, Rabu (5/4/2023).

1. Pose di atas kapal





Selama di Maldives, Gisel banyak menghabiskan waktu di atas kapal sambil menikmati suasana laut. Meski cuaca terik tak menyurutkan semangatnya untuk menikmati suasana Maldives. Dia pun banyak mengabadikan momen selama di sana.

Seperti di foto ini, Gisel memakai baju lengan panjang rajut jaring jaring yang menerawang. Dia berpose dengan satu tangan menyentuh dagu dan tangan lainnya memegang rambut yang terhempas angin. Pose tersenyum ke arah kamera, wajahnya cantik.

2. Menikmati bawah laut Maldives





Sejak beberapa tahun terakhir Gisel tengah hobi diving. Dia pun mengunjungi beberapa daerah di Indonesia untuk melihat keindahan bawah lautnya. Saat di Maldives dia pun tak melewatkan kesempatan itu. Lengkap dengan pakaian diving, Gisel terlihat tenang bahkan berpose seakan menari di dasar laut.

3. Berenang bareng lumba-lumba





Keseruan Gisel selama liburan makin terasa ketika dia bisa berenang bareng lumba-lumba. Momen itu dia bagikan di Instagramnya. Di foto itu Fisel melakukan teknik freedive memakai satu set baju renang, sepatu katak dan kacamata renang. Gisel nampak berenang mengikuti kawanan lumba-lumba. Postingan tersebut pun membuat netizen iri.

"Wih hokinya berenang sama dolphin," kata @miaca***

"Awwww cry how lucky dan as you know random loh buat bisa ketemu mereka di laut tuh nggak semudah itu kan," ucap @henny***

4. Pamer punggung mulus

Potret Gisel saat berpose dari belakang menikmati keindahan langit dan laut biru di depannya. Dia memakai atasan minim dengan aksen backless dan pita di belakangnya. Dia juga menambahkan celana dan sandal. Pose menoleh sambil tersenyum, Gisel seakan pamer punggung mulusnya.

Baca Juga: Zenbook Pro 14 Duo OLED, Laptop Dua Layar Kini Makin Hebat

Follow Berita Okezone di Google News

5. Pose duduk manja Berikutnya Gisel masih tampil dengan outfit yang sama seperti foto sebelumnya. Namun, kali ini Gisel berpose duduk manja di pinggir kolam renang dengan gayanya yang slay. Selain itu, gayanya semakin kece dengan memakai kacamata hitam. 6. Pose di kolam renang

Selain di laut, Gisel tak melewatkan untuk berenang dengan background pemandangan laut. Di foto ini dia memakai swimsuit lengan panjang model crop top dan bawahan minim. Dia menyematkan kacamata di kepalanya. 7. Pose berjemur

Mantan istri Gading Marten ini juga menikmati suasana Maldives sambil berjemur. Di foto ini dia memakai atasan tanpa lengan yang dipadukan dengan celana motif. Dia berpose tersenyum ke arah kamera. Pose dari jauh aja cantiknya terpancar yah? Netizen pun justru penasaran siapa orang yang diajak liburan oleh Gisel. Tidak sedikit netizen yang beranggapan Gisel liburan bareng mantan kekasihnya, Wijin. "Perginya sama kak Wijin tuh, Liburan bareng lagi cumbu-cumbuan lagi kali ya," komen @dalila*** "Storynya Wijin 2 jam yang lalu lagi di Maldives, giliran papa Gading jomblo, mama Isel pergi sama teman-temannya dan ada Wijin," ucap @hati.wijaya*** "Sama Wijin ya mama Isel?," tanya @buat.magang***

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.