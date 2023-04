MAKANAN instan untuk sahur bisa menjadi inspirasi Anda menyiapkan hidangan di rumah. Apa saja makanan instan tersebut?Â

Bulan Ramadhan adalah bulan suci bagi umat Muslim di seluruh dunia. Selama bulan ini, umat Muslim menjalankan ibadah puasa yang melibatkan menahan diri dari makan dan minum dari fajar hingga terbenamnya matahari. Sahur, atau makan sahur, menjadi bagian penting dalam menjalani ibadah puasa, karena sahur menjadi sumber energi untuk beraktivitas sepanjang hari.

Namun, kadang-kadang kita bisa merasa kerepotan dalam mempersiapkan makanan sahur, terutama jika kita memiliki waktu yang terbatas atau kurangnya energi di pagi hari. Oleh karena itu, makanan instan sering menjadi pilihan praktis untuk sahur. Dalam artikel ini, kami akan membahas 6 makanan instan yang bisa menjadi pilihan lezat dan praktis untuk sahur.

1. Mie Instan

(Foto: Foodnetword)

Mie instan adalah salah satu makanan instan yang paling populer untuk sahur. Mie instan dapat dengan mudah disiapkan hanya dengan merebus mie dalam air panas dan menambahkan bumbu yang disertakan. Anda juga bisa menambahkan bahan-bahan tambahan seperti telur, sayuran, atau daging untuk membuat mie instan lebih kaya gizi dan lezat.

2. Oatmeal

Oatmeal instan juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk sahur. Oatmeal instan biasanya sudah dikemas dalam kemasan praktis yang bisa langsung disiapkan dengan hanya menambahkan air panas atau susu. Anda bisa menambahkan potongan buah-buahan, madu, atau kacang-kacangan untuk memberikan rasa dan gizi yang lebih baik pada oatmeal.

3. Roti

Roti instan yang dijual dipasaran, seperti roti tawar atau roti gandum, juga bisa menjadi pilihan praktis untuk sahur. Anda bisa membuat sandwich dengan mengoleskan selai kacang, keju, atau daging sebagai isian. Roti instan bisa menjadi sumber karbohidrat yang cukup untuk memberikan energi dalam menjalani puasa.

4. Telur Rebus

Telur rebus adalah makanan yang sederhana dan cepat untuk disiapkan. Anda cukup merebus telur dalam air mendidih selama beberapa menit, dan telur rebus siap untuk dikonsumsi. Telur rebus kaya protein dan bisa menjadi sumber energi yang baik untuk sahur.

5. Susu

Susu juga bisa menjadi pilihan untuk sahur, terutama bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan makanan. Anda bisa mengonsumsi susu instan langsung atau mencampurnya dengan bubuk cokelat atau kopi untuk memberikan variasi rasa. Susu instan juga bisa menjadi sumber kalsium yang penting untuk menjaga kesehatan tulang.

6. Sup Instan

(Makanan Instan untuk Sahur, Foto: Foodnetword)

Sup instan juga bisa menjadi pilihan makanan instan yang praktis untuk sahur. Anda bisa memilih sup instan yang mengandung berbagai macam sayuran dan protein, seperti sup ayam, sup kacang merah, atau sup jagung. Sup instan bisa menjadi pilihan yang hangat dan mengenyangkan untuk sahur.