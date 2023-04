Face serum atau serum wajah merupakan salah satu produk yang penting untuk dimasukkan ke dalam rangkaian perawatan kulit wajah Anda setiap hari. Sebelum menggunakan produk ini, penting untuk mengenali jenis serta kebutuhan kulit wajah Anda.

Berbicara soal face serum yang punya varian lengkap, Ovale juaranya! Nggak cuma itu, serum wajah dari Ovale juga dibanderol dengan harga yang terjangkau. Dapatkan wajah cantik terawat namun dompet tetap aman bersama Ovale!

Rekomendasi serum wajah dari Ovale yang wajib dibeli!

Ovale Face Serum Whitening 30ml Free Bandana

Ovale Whitening Serum diformulasikan khusus dengan bahan aktif yang teruji klinis dapat membantu mencerahkan kulit kusam. Mengandung:

● Niacinamide & Arisaema amurense extract untuk mencerahkan kulit

● Vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan

● Sodium Hyaluronate yang dapat menjaga kelembaban kulit

Dapatkan produk ini seharga Rp105.300 saja dari harga normal Rp171.200.

Ovale Face Serum Moisturizing 30ml Free Bandana

Ovale Moisturizing Serum diformulasikan khusus dengan bahan aktif yang sudah teruji klinis dan dapat membantu melembabkan kulit yang kusam. Ovale Face Serum Moisturizing 30 ml, mengandung:

● Hyaluronic acid yang dapat menjaga kelembaban kulit

● Vitamin B5 berfungsi untuk menghidrasi kulit

● Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan

Miliki produk ini seharga Rp105.300 saja dari harga normal Rp171.200.

Ovale Face Serum Anti Aging 30ml Free Bandana

Ovale Anti Aging Serum diformulasikan khusus dengan bahan aktif yang teruji klinis dapat mencegah tanda penuaan. Ovale Face Serum Anti Aging 30 ml mengandung:

● Hyaluronic acid yang dapat menjaga kelembaban kulit

● Matrixyl 3000 dan Collagen yang dapat mengurangi kerutan dan mencegah tanda penuaan dini

● Vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan

Dapatkan face serum dari Ovale di AladinMall, ada promo #BukanRamadanBiasa + gratis ongkir tanpa batas!

AladinMall merupakan marketplace yang menyediakan berbagai macam barang, mulai dari fesyen, perlengkapan sehari-hari, kesehatan & kecantikan, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Menariknya, AladinMall selalu memberikan promo super hemat sehingga Anda tidak perlu khawatir dompet menipis!

Hal ini juga berlaku untuk pembelian face serum dari Ovale. Dapatkan harga super hemat serta gratis ongkos kirim (ongkir) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP Express & JNE YES! Untuk melihat koleksi lainnya dari Ovale, silakan kunjungi KINO Official Store. Atau, jika Anda sedang mencari item lain, silakan kunjungi Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa belanja langsung dengan kunjungi situs resmi AladinMall di AladinMall.id atau download langsung aplikasi AladinMall di Google Play Store.

