KASUS penganiayaan Mario Dandy memang berujung panjang, bahkan membuat keluarganya turut terseret dalam kasus dugaan korupsi. Setelah ayahnya, Rafaek Alun ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini ibunya yang mendapat sorotan.

Pasalnya Ernie Meike, ibu dari Mario Dandy, terlihat sering menggunakan tas-tas mahal. Tas mahal ini pun kemudian disita oleh KPK imbas penetapan tersangka terhadap mantan pejabat pajak itu.

Twitter @logikapolitikid secara gamblang, memperlihatkan kala tim KPK membawa satu per satu tas milik Ernie Meike. Bak sosialita, luxury bag yang dimiliki istri mantan pejabat itu semua gak kaleng-kaleng. Christian Dior menjadi merek tas branded yang cukup banyak dimiliki.

MNC Portal pun berhasil mendapatkan salah satu foto tas mahal milik Ernie Meike yang dipamerkan di media sosial. Kini, foto-foto tas Tante Ernie Meike pun sudah lenyap dari akun Instagramnya.

Salah satu tas mahal itu adalah tas Dior special edition pun Ernie punya. Hal itu tertera dari keterangan unggahan Instagram @xaverinni. Bahkan, tas tersebut hanya ada 1 di Indonesia.

Tas spesial itu diketahui tipe Lady Dior Baby Lizard Skin Leather yang harganya menurut laman The Luxury Closet mencapai USD 5.411 atau sekitar Rp80,8 juta. Sebanding dengan klaim 'the only one in Indonesia', ya.

(mrt)

