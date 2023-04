SAAT ini banyak bahasa gaul yang digunakan anak milenial di kehidupan sehari-hari. Tak hanya di media sosial, tetapi juga percakapan langsung.

Salah satunya adalah kata GWS. Mungkin Anda sudah sering mendengar anak zaman now mengucapkan kata tersebut. Tapi, tahukah Anda arti dari kata GWS dalam bahasa gaul?

Sebelum membahas itu, perlu diketahui dulu bahwa seiring berkembangnya zaman dan media sosial, banyak istilah-istilah dalam bahasa gaul yang digunakan oleh banyak orang. Istilah tersebut memudahkan seseorang untuk mengucapkan sesuatu secara singkat.

Seperti halnya dengan arti GWS ini yang berhubungan dengan kesembuhan seseorang. Biasanya kata ini digunakan sebagai bentuk simpati kepada seseorang yang sedang sakit atau dirundung kesedihan.

Lantas apa sih arti dari GWS itu sendiri? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Jumat (7/4/2023).

Arti GWS

GWS sendiri merupakan singkatan dalam bahasa Inggris, yakni Get Well Soon yang artinya cepat sembuh atau semoga lekas sembuh. Kata ini juga berarti mendoakan seseorang yang sedang sakit atau sedih agar bisa pulih kembali.

Semakin berkembangnya zaman, GWS juga sering digunakan oleh anak muda untuk memberi simpati kepada teman atau dirinya sendiri yang sedang dilanda masalah.

Penggunaan GWS dalam kehidupan sehari-hari

Setelah mengetahui arti dari GWS, Anda bisa menggunakan kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan untuk memberi doa kepada seseorang atau diri sendiri yang sedang sakit.

Ucapan GWS ini sebagai doa agar seseorang ataupun Anda yang sedang sakit atau dilanda masalah bisa segera pulih kembali.

Berikut contoh penggunaan kata GWS yang bisa Anda coba.

- GWS ya bro, semoga bisa aktivitas kembali.

- GWS ya kak, jangan lupa minum obat dan makan yang banyak.

- GWS for me, semangat!

- Ya ampun GWS ya, nanti aku jenguk ke rumah.

