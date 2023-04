JAKARTA - Jerawat adalah salah satu masalah umum pada kulit wajah. Hampir semua orang pasti pernah mengalami kulit wajah berjerawat, terutama untuk para remaja yang memasuki masa pubertas dan sedang datang bulan bagi wanita.

Oleh karenanya, cara untuk mengatasi jerawat seperti YOUr Acne Solution dari YOU Beauty bisa jadi pertimbangan.

Apa yang Menyebabkan Jerawat Timbul?

Jerawat masih menjadi momok untuk sebagian besar orang, hingga dapat menurunkan kepercayaan diri, apalagi jika jerawat cukup besar dan meradang. Masalah kulit ini disebabkan karena adanya penyumbatan pada pori-pori kulit, yaitu di akar rambut atau folikel.

Di bagian tersebut, terdapat kelenjar minyak yang akan memproduksi sebum agar kulit tetap lembap. Namun, ketika pori-pori tertutup sel kulit mati dan kotoran lainnya, minyak tidak akan keluar dan menyebabkan infeksi yang dipicu oleh bakteri penyebab jerawat.

Sementara itu, beberapa hal yang bisa memicu jerawat selain kotoran menempel di kulit adalah faktor genetik, hormonal, gaya hidup yang kurang sehat (pola tidur tidak baik, stres, kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, serta makanan yang kurang sehat), dan penggunaan kosmetik serta produk kecantikan lainnya yang kurang tepat.

Tahapan Munculnya Jerawat di Wajah

Secara umum, pertumbuhan jerawat melewati empat fase atau tahapan. Pada fase pertama, jerawat belum begitu tampak, hanya berupa komedo yang berbentuk bintik-bintik kecil. Tetapi, dalam beberapa kasus, di fase pertama ini sudah terlihat papula dan pustula.

Karena kondisi komedo yang tidak ditangani dengan baik, maka jumlahnya akan semakin banyak dan menyebar. Tetapi, di tahapan ini belum terjadi peradangan atau inflamasi.

Namun, jika tidak ditangani dengan baik, maka peradangan pun akan terjadi dan jerawat mulai muncul serta berwarna merah. Pada kondisi ini, papula, pustula, nodul, dan jerawat sudah dalam bentuk kista.

Lalu, di tahap keempat adalah kondisi jerawat yang sangat parah dan meradang. Ukuran jerawat akan semakin besar dengan warna yang makin merah. Selain itu, kulit di sekitar jerawat pun juga ikut memerah.

Di kondisi ini, akan terlihat warna putih di ujung jerawat yang merupakan nanah. Sebaiknya, jika sudah memasuki tahapan keempat ini, segera berikan perawatan yang tepat agar jerawat segera teratasi dan tentunya tidak semakin parah hingga menyebar.

Tips Mengatasi Kulit Berjerawat

Mengatasi kulit berjerawat bisa dimulai dari mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Pastikan kulit selalu dalam keadaan bersih agar pori-pori tidak tersumbat, terutama bagi Anda yang sehari-hari menggunakan make up atau bekerja di luar ruangan yang banyak polusi.

Olahraga secara rutin dapat melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan suplai oksigen sehingga bisa mengurangi munculnya jerawat di wajah.

Tak kalah penting, menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh juga dapat mencegah timbulnya jerawat. Kurangi konsumsi gorengan, produk susu, makanan siap saja, dan tinggi gula. Disarankan untuk banyak minum air putih dan mengonsumsi buah, biji-bijian, serta sayur.

Menggunakan produk skincare dengan klaim mampu mengatasi jerawat di wajah bisa dilakukan. Anda bisa gunakan produk perawatan wajah yang memiliki kandungan 4D Centella asiatica. Kandungan tersebut diklaim mampu menangani jerawat di wajah dengan baik.

Kandungan 4D Centella asiatica dikenal mengandung empat senyawa bioaktif yang diklaim mampu menenangkan kulit berjerawat. Empat senyawa bioaktif tersebut antara lain Madecassoside, Asiaticoside, Madecassic Acid, dan Asiatic Acid.

Selain itu, Pionic bisa digunakan untuk membantu melawan bakteri penyebab berjerawat pada kulit berjerawat. Apabila keduanya digunakan bersamaan, maka akan bersinergi menyembuhkan dan menyamarkan jerawat.

Rekomendasi Produk YOUr Acne Solution dari YOU Beauty AcnePlus

YOU Beauty menghadirkan dua produk terbaru dalam rangkaian AcnePlus yang memiliki kandungan tersebut sehingga cocok digunakan untuk kulit berjerawat. Dua produk dari YOU, yaitu AcnePlus AHA BHA PHA Daily Essence dan AcnePlus B5 Soothing Mask dengan tampilan baru serta formula yang makin ditingkatkan.

Dua produk AcnePlus terbaru dari YOU Beauty tersebut diproduksi dengan perpaduan bahan alami dan teknologi terkini yang bisa menghasilkan kulit cantik yang tahan lama.

Tak perlu takut menggunakan AcnePlus AHA BHA PHA Daily Essence dan AcnePlus B5 Soothing Mask dan karena sudah teruji secara klinis, terbukti 100 persen no harm, balance water and oily level, serta cruelty free.

Jadi aman untuk digunakan, bahkan pada remaja mulai usia 11 tahun.

Anda bisa menggunakan AcnePlus AHA BHA PHA Daily Essence, yang merupakan essence dengan kandungan 4D Centella asiatica, Sebum Absorption Powder, dan Salicylic Acid yang mampu mengontrol minyak di wajah, membuka pori-pori tersebut, dan mengencangkan pori.

Selain itu, gunakan pula AcnePlus B5 Soothing Sheet Mask agar hasil lebih maksimal. Masker ini mampu menenangkan kulit yang meradang dan mengontrol minyak dengan lembut.

Selain kandungan 4D Centella asiatica, masker dari YOU Beauty AcnePlus ini juga dibekali dengan Witch Hazel dan Salicylic Acid yang berfungsi sebagai anti inflamasi dalam menenangkan kulit kemerahan.

Dua produk terbaru dari YOU Beauty di rangkaian AcnePlus ini sudah dapat dibeli di Shopee YOU Beauty official store. Dengan harga Rp65.000, Anda sudah bisa mendapatkan AcnePlus AHA BHA PHA Daily Essence. Lalu, untuk AcnePlus B5 Soothing Sheet Mask bisa dibeli dengan harga Rp45.000 per box.

Yuk, segera dapatkan rangkaian terbaru AcnePlus dari YOU Beauty untuk atasi masalah kulit berjerawat!

