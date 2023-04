JAKARTA- Salah satu program yang ditunggu – tunggu dalam rangkaian event Glorious Spirit “Raya” yang berlansung selama bulan Ramadhan di tahun 2023 dihadirkan oleh Central Park Mall dengan tajuk Raya Fashion Parade.

Berkolaborasi dengan Her World, kegiatan dalam menyambut Idul Fitri ini berlangsung mulai tanggal 7 sampai dengan 9 April 2023 di area Laguna Atrium Ground Floor.

“Raya Fashion Parade ini kami selenggarakan untuk para pecinta modest wear dan juga pengunjung setia Central Park Mall dalam memberikan inspirasi berbusana di hari Raya bersama dengan pasangan maupun keluarga," ujar Silviyanti Dwi Aryati selaku Asst. Marcomm & Relations General Manager.

Lebih lanjut ia mengatakan di area Laguna Atrium juga akan terdapat Pop Up Market dari beberapa designer dan juga brand ternama seperti Ghea Resort by Amanda Janna Soekasah, Sarah Dewanto, Sada Cosmetic by Cathy Sharon, Geparlys Parfums dan lain sebagainya.

Para fashion designer dan brand yang akan memeriahkan dan memamerkan koleksi dan rancangan terbarunya antara lain, Ghea Resort by Amanda Janna Soekasah, HAPPA, Purana by Nonita Respati dan Zaskia Sungkar di Opening Show pada tanggal 7 April 2023 pukul 18.30 WIB. Mulai pukul 15.00 WIB di tanggal 8 April 2023, Nada Puspita dan AM by Anggitasari akan memperlihatkan koleksi terbarunya dan di hari terakhir pada tanggal 9 April 2023 ditutup oleh Sarah Dewanto dan Testimo by Sari Batubara.

Raya Fashion Parade akan dipandu langsung oleh MC kenamaan yaitu Neea Elvira dan Aryo Astungkoro selama tiga hari berturut- turut dan dipenuhi oleh penampilan dari para model profesional serta dimeriahkan dengan opening act dari Tanoura Dance, Daood “Debu” Darbuka dan alunan merdu dari Jinan Laetitia

Silviyanti kembali menambahkan, momen Ramadhan dan juga Lebaran kali ini tentu akan menjadi hal yang lebih special dari tahun sebelumnya karena kita dapat betul – betul kembali berkumpul bersama sanak saudara semua dan bersilahturahmi secara langsung.

Tentu, Central Park Mall selalu akan memberikan kesan hangat untuk menemani para pengunjung setianya menghabiskan waktu bersama orang tersayang.

