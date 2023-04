SINTYA Marisca merupakan salah satu artis Tanah Air yang terkenal memiliki gaya yang tomboy. Namun, siapa sangka, di depan sosok Abidzar Al Ghifari ia berhasil dibuat salah tingkah (salting).Â

Hal tersebut terlihat dari unggahan video yang diunggah di TikTok Sintya Marisca. Dalam video tersebut, Sintya Marisca mendadak feminin senyum-senyum tersipu malu saat dilirik Abidzar hingga jatuh nyusruk. Videonya salting dilirik anak mendiang Uje itupun viral di TikTok.

Sontak, Sintya dan Abidzar pun mulai ramai dijodohkan netizen. Banyak yang menilai, penampilan Sintya kini mulai feminin sejak digosipkan dengan Abidzar.

Seperti apa potret feminin dari Sintya Marisca? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @sintyamarisca, Senin (10/4/2023).

1. Senyum manis bikin diabetes!

Para pria mungkin akan dibuat takut dengan wajah cool Sintya saat ekspresinya sedang datar. Namun, hal itu justru akan berbanding terbalik saat melihat ekspresi senyum manisnya. Saking manisnya, siapapun akan dibuat diabetes melihatnya!

2. Tetap cantik dengan style cool

Meskipun dengan ekspresi datar dan dengan style yang cool, wajah cantik Sintya memang sudah tidak bisa terbantahkan. Terlebih, ia tampak terkesan cantik alami dengan rambut panjangnya yang sering dibiarkan tergerai.

3. Anggun saat di pantai

Sintya juga tak kalah anggun dalam potret berikut ini. Saat menikmati suasana indah pantai, ia tampak cantik dalam balutan kain tenun hitam dan rambut panjangnya yang dikepang.

4. Seksi dengan dress putih





Siapa bilang cewek tomboy nggak cocok pakai dress? Tengok saja potret mirror selfie Sintya berikut ini. Ia tampak berhasil terlihat seksi dalam balutan dress putih yang tampak memiliki cutting yang rendah di bagian dada.

5. Stand out dengan dress hitam

Sintya juga tampak tak kalah terlihat stand out dalam balutan dress hitam. Warna dress you can see tersebut tampak berpadu kontras dengan warna kulitnya yang putih dan mulus. Tak lupa, ia tampak melempar ekspresi senyum manis andalannya.