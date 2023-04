SELAIN meningkatkan ibadah dan keimanan, bulan Ramadhan juga menjadi waktu yang tepat untuk bersilaturahmi bersama kerabat dan keluarga. Nah, salah satu yang kerap kita pikirkan ketika ingin bersilaturahmi adalah busana.

Sentuhan Timur Tengah pun cocok untuk dipadupadankan pada inspirasi outfit Ramadhan kali ini. Potongan baju khas Timur Tengah yang cenderung loose dianggap cocok dengan cuaca Indonesia yang terkadang panas dan lembab.

Berikut adalah empat inspirasi busana bersentuhan Timur Tengah bersiluet modest dari voilà.id yang bisa dikenakan dalam kesempatan gathering di bulan Ramadhan.

Pemilihan material menjadi faktor utama dalam menentukan kenyamanan busana modest. Dikarenakan berpotongan panjang, Anda dapat memilih busana berbahan sejuk, ringan, dan menyerap keringat. Seperti maxi dress berwarna biru dari Self Portrait ini, memiliki material katun organik dengan aksentuasi bordir. Potongan gaun yang loose, akan memberikan kesan rileks dan kenyamanan lebih ketika bergerak dan beraktivitas.

Bagi Anda yang suka mengenakan baju polos, tidak ada salahnya mengenakan busana modest bermotif pada Ramadhan kali ini. Anda dapat memilih busana bermotif yang sesuai dengan kepribadian.

Motif tropical seperti gaun Ulla Johnson ini sesuai untuk yang menggemari permainan motif loud. Walaupun demikian, kombinasi warna pada gaun ini tetap membuatnya terlihat subtle. Material katun dan viscose yang digunakan membuatnya tetap ringan dan airy ketika dikenakan.

Pemilihan warna yang tepat akan menentukan kenyamanan pemakainya. Warna cerah seperti biru muda, putih, dan krem akan membantu memantulkan sinar matahari dan memberikan kesan segar, seperti gaun maxi beraplikasi bordir dari Self Portrait ini. Selain menggunakan warna biru muda yang cerah. Tambahan aksen bordir dan material chifon, membuat gaun ini terlihat semakin mewah.

Warna hitam dapat dikatakan sebagai must have color untuk modest look di bulan Ramadhan. Warna hitam mudah dipadu-padankan dengan berbagai jenis head-scarf, inner hijab, maupun manset apapun. Hitam juga membuat lekuk tubuh tersamarkan.

Salah satu opsi gaun hitam yang bisa dipilih adalah gaun timeless berwarna hitam dari Ulla Johnson yang mudah dikombinasikan dengan berbagai aksesori lain sebagai tambahan.

