MILLIE Bobby Brown bertunangan dengan Jake Bongiovi, putra dari Jon Bon Jovi. Kabar bahagia ini jadi sorotan utama di media sosial sekarang.

Pasangan muda mudi ini umumkan pertunangan di Instagram. Foto terbaru menunjukkan Millie Bobby Brown tampak happy sekali pamer cincin pertunangan yang diberikan anak Jon Bon Jovi tersebut.

Di keterangan foto, tertulis sepenggal bait lagu Taylor Swift 'Lover'. Begini kalimatnya, "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all."

Millie Bobby Brown sendiri adalah aktris muda berusia 19 tahun, sedangkan Jake Bongiovi umurnya baru 20 tahun. Pasangan muda ini masih belum memberitahu kapan tanggal pernikahan mereka.

Terlepas dari itu, MNC Portal di artikel ini akan memberitahu Anda seperti apa tampilan Millie Bobby Brown di media sosial. Pemain serial 'Stranger Things' ini kerap dicibir netizen karena berpenampilan lebih tua dari usianya. Penasaran?

1. Potret pertunangan mereka





So happy melihat foto ini. Millie dan Jake tampak sangat berbahagia, saling berpelukan. Cincin di jari manis Millie tentu jadi sorotan utamanya.

Di foto hitam putih ini, Millie terlihat sangat anggun mengenakan gaun bertekstur. Sementara itu Jake tampak ganteng mengenakan kemeja putih lengan pendek. Aura happy mereka nular banget, ya!

2. Big boss vibes!





Di usia masih sangat muda, Millie sudah mengelola bisnis kecantikan. Produk eyeshadow stick salah satunya dan foto ini bagian dari campaign bisnisnya.

Millie di sini terlihat selayaknya big boss. Di usia 19 tahun, tampilannya sudah sangat mature, bukan?

3. Punya aura elegan





Millie selalu mencuri perhatian dengan style-nya. Di foto ini misalnya, dia mengenakan turtleneck hitam dipasangkan dengan rok merah. Simple, tapi entah kenapa membuatnya tetap elegan.

Rambut panjang bergelombang dengan riasan wajah nude flawless mungkin jawabannya. Terlebih di sini ia menambahkan anting statement yang menarik banget untuk dilirik.

4. Millie dan bikini

Bukan hal aneh bagi Millie untuk tampil cuma pakai bikini, salah satunya di momen ini. Dia tampak sangat percaya diri mengenakan bikini merah dengan menambahkan fishnet skirt putih menutupi area tubuh bagian bawah. Supaya kesan paradise dan summer-nya makin terasa, dia tambahkan bunga merah yang disematkan di telinga kanan. So pretty. 5. Red carpet pose!

Dan ini dia pasangan yang tengah berbahagia, Millie Bobby Brown dan Jake Bongiovi. Mereka diharapkan akan menjadi pasangan 'super cute' yang bikin fans makin sayang. Red carpet pose mereka benar-benar stunning. Outfit hitam menjadi pilihan dan keduanya tampil sangat serasi. Semoga langgeng terus, ya, kalian! So, itu dia 5 potret Millie Bobby Brown yang baru saja umumkan pertunangannya dengan Jake Bongiovi. Happy to know that, ya!

