CINTA Laura merupakan salah satu artis Tanah Air yang memiliki pesona nan memikat. Selain karena memiliki body goals yang kerap bikin kaum hawa iri, ia juga memiki paras yang cantik bak barbie.

Tak hanya kerap tampil modis dengan segala outfit yang ia kenakan, Cinta Laura juga tak pernah gagal tampil cantik dalam berbagai jenis pulasan makeup.

Seperti penampilan yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Cinta Laura tampak flawless dalam pulasan makeup bernuansa nude.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @claurakiehl, Rabu, (12/4/2023).

1. Bak barbie hidup





Dalam potret close up berikut, riasan make up Cinta tampak terlihat jelas. Mulai dari lipstick dan eye shadow berwarna nude hingga blush on pink.

Ia tampak melempar ekspresi fierce dan sedikit memiringkan kepalanya sehingga penampipannya terlihat bak barbie hidup.

2. Mirip Angelina Jolie





Dalam potret ini, Cinta tampak melempar tatapan tajamnya ke arah kamera. Masih dengan ekspresi fierce, kali ini bibir seksinya tampak mengingatkan kita terhadap sosok artis Hollywood ternama, Angelina Jolie.

3. Tubuh seksi bikin salfok





Cinta Laura tampak seksi dalam balutan kaos panjang crop top berwarna nude yang senada dengan warna riasan di wajahnya itu.

Ia juga tampak mengenakan strapless bra berwarna senada sehingga keseksiannya kian bertambah.

4. Tatapan maut

Dalam potret ini, Cinta Laura tampak melempar tatapan mautnya ke arah kamera. Siapapun yang melihatnya tentu akan dibuat terpana dengan kecantikannya. 5. Pose centil pegang rambut

Dalam potret ini, Cinta Laura terlihat memainkan rambutnya yang dibuat gaya curly dan memiliki warna highlight kecoklatan. Body goals berupa perut ratanya juga tampak terekspos jelas.

