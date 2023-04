MEDIA sosial memang kerap membuat tren tersendiri yang ditiru banyak orang. Salah satu media sosial yang banyak membuat tren adalah Tiktok.

TikTok pun menjadi salah satu media sosial yang melancarkan karier seseorang. Tidak bisa dipungkiri, ketika karya mereka booming di TikTok, maka banyak orang mulai mencari tahu pemilik karya tersebut.

Beatrice Kristi Laus, juga dikenal sebagai beabadoobee, tampak mendaki tangga ketenaran sejak menjadi viral di TikTok dengan lagunya yang bertajuk coffee. Penyanyi asal Filipina ini lebih dikenal lagi karena signature make up-nya yang ikonik.

Tren make up dari penyanyi berumur 22 tahun, beabadoobee pun sudah banyak diposting di TikTok dan Instagam. Sebuah hal yang lumrah, pasalnya gaya pop dan indie rock dari bedroom singer-songwriter tersebut memang unik dan langsung menjadi kiblat make up untuk para Gen Z.

Selain dikenal dengan suaranya yang merdu, Bea memiliki suatu style yang aesthetic, membuat para fansnya jatuh cinta pada style-nya yang tampak effortless. Beabadoobee sendiri tampak selalu terlihat memakai smudgey, live-in smokey eye dilengkapi dengan faux freckles.

Poin dari tren make up Bea tentu tampak dari eyeliner-nya yang tajam dan "berantakan", serta smudge yang memperbesar mata. Tak hanya itu, faux freckles menggunakan pencil eyeliner juga menjadi kunci dari tren make up ini. Bea juga tak menggunakan banyak complexion dan lebih condong ke style make up natural yang menampakkan kulit aslinya.

Sementara itu, gaya make up dari Bea tampak cocok dipakai oleh semua orang, terutama perempuan-perempuan Asia yang mencoba tren ini. Banyak Asian content creators yang mencoba tren make up dari penyanyi kebangsaan Filipina ini dan sangat senang dengan hasilnya.

