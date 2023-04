GORDON Ramsay menduduki peringkat pertama trending topik di Twitter hari ini, Kamis, 13 April 2023.

Netizen banyak mencuitkan soal Gordon Ramsay karena ternyata dia membuat video TikTok dengan lagu 'Golden Hour' milik Mark NCT yang belum lama ini rilis. Ada cerita seru ternyata di balik video TikTok tersebut.

Menurut laporan Koreaboo, lagu 'Golden Hour' dari Mark NCT ada kaitannya dengan Gordon Ramsay, meski tidak secara langsung.

Ya, di lirik lagu tersebut ada kata 'Gordon Ramsay' yang bikin netizen teringat dengan momen Mark NCT membuat telur mata sapi alias telur ceplok kalau di Indonesia, dan kemunculan komentar Gordon Ramsay terhadap masakan itu.

Jadi, pada 2018 lalu NCTzen, nama fans NCT, meminta respons Gordon Ramsay terkait dengan hasil telur mata sapi buatan Mark NCT.

"@GordonRamsay my boyfriend was making eggs. What do you think?" kata si fans yang menyebut dirinya pacar Mark NCT.

Lalu, cuitan itu dibalas chef kenamaan dunia dengan kalimat seperti ini, "Get back on Tinder!". Komentar Ramsay seperti ingin memberitahu kalau masakan Mark sangatlah buruk dan ada baiknya si netizen cari pacar baru di Tinder.

Nah, baru beberapa hari lalu Mark NCT mengeluarkan single 'Golden Hour' dan banyak fans menduga lagu itu untuk Gordon Ramsay.

Menurut pengamatan MNC Portal, setidaknya Mark NCT menyebut kata 'Gordon Ramsay' atau 'Gordon' sebanyak 3 kali. Bahkan, ada lirik rap yang menjelaskan soal 'how to make egg'.

Lucunya, setelah lagu ini rilis dan menjadi salah satu yang populer di TikTok sekarang, Gordon Ramsay kembali menanggapi Mark NCT dengan membuat video 'stich'.

Video memperlihatkan Mark NCT bernyanyi rap menyebutkan lirik 'I'm calling Gordon Ramsay, I'm cookin' up', lalu Gordon Ramsay muncul di video sembari memegang ponsel dan seperti memberi tahu sesuatu.

Jika merujuk ke keterangan video, Gordon Ramsay ternyata menunggu telepon dari Mark NCT. "Aku masih menunggu telepon (dari Mark). Berharap telur lebih baik sekarang," kata Gordon Ramsay. Video TikTok Gordon Ramsay itu pun ikutan viral. Hingga berita ini dimuat, sudah lebih dari 558 ribu netizen melihat video tersebut. Apa komentar fansnya? "Takut banget Mark diundang untuk diajarin masak telur mata sapi yang benar," tulis sijeuni wann****. "Hayo siah Mark ditungguin," celetuk Jordan's***. "Lucu banget anjir finally," kata @na**. "Hayoloh Mark dipantau Mr Ramsay," tulis @itjus***.

