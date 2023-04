AMANDA Zahra belum lama ini hebohkan Twitter karena dianggap melakukan tindakan bully kepada netizen dengan nama akun @heiifafa.

Amanda Zahra membalas komentar @menthelbrekdown yang merespons cuitan @heiifafa dengan kalimat seperti ini, "HER HEADER". Sontak, cuitan tersebut ramai dan dianggap sebagai bagian dari tindakan bully.

Tahu apa yang dilakukan memicu bola api di media sosial, Amanda Zahra kemudian meminta maaf dengan menggunakan bahasa Inggris. Gak berhenti, netizen malah memojokkan Amanda Zahra karena meminta maaf pada Fafa pakai bahasa Inggris.

Terlepas dari kasus itu, MNC Portal di sini mau perlihatkan pada Anda 5 potret terbaru Amanda Zahra yang pastinya punya kecantikan tersendiri yang begitu disanjung netizen dan fans garis kerasnya. Penasaran?

1. Momen ngegym yang bikin salfok

Amanda Zahra suka banget nge-gym. Gerakan yang dilakukan difokuskan pada bagian atas dan bawah tubuh. Makanya gak heran tubuh Amanda Zahra seperti gitar Spanyol.

Di foto ini, Amanda Zahra mengenakan long sleeve dipasangkan dengan celana pendek. Karena sedang olahraga, gak heran outfit yang dipakai ketat banget.Â

2. Hangout pun pakai dress ketat

Amanda Zahra pakai baju ketat gak cuma saat olahraga, tapi hangout juga. Misalnya saja di foto ini, Amanda terlihat mengenakan dress katun berpotongan ketat. Supaya gak terlihat biasa, dia tambahkan bucket hat putih. Senyum Amanda bikin hati terpikat gak?

3. Selfie gemas ala Amanda

Amanda Zahra suka pamer foto selfie dan di beberapa momen hasil fotonya terkesan menggoda. Seperti yang dia bagikan di unggahan Twitter ini.

Amanda mengenakan sabrina hitam foto selfie di atas ranjang. Tak banyak ekspresi yang diperlihatkan, tapi tetap saja menarik buat dilihat. Dari 6 foto ini, mana yang paling Anda sukai?

Baca Juga: Zenbook Pro 14 Duo OLED, Laptop Dua Layar Kini Makin Hebat

Follow Berita Okezone di Google News

4. Foto baring menggoda





Masih dengan pakaian yang sama, Amanda kali ini mengambil pose berbaring di kasur tapi tetap selfie. Di foto ini, wajah khas Amanda begitu menggoda khususnya bibir dia yang tampak tebal. Saking memikatnya Amanda di sini, foto dilihat oleh 6 juta lebih netizen. Gila ya!

5. Masih dengan pose baringnya





Di sini Amanda Zahra terlihat benar-benar memikat. Posenya yang baring seperti ini bikin dia terlihat sangat cantik. Siapa yang setuju? Senyum Amanda bikin salfok, ya.

Banyak komentar dari netizen melihat foto ini. Apa kata mereka?

"Caper ke siapa sih?" kata @masalo****.

"Bisa gitu ya Mbak Manda cakep banget kayak gini what should I do except admiring you," komen @sstellaje***.

"Bless my eyes," puji @nadiyara***.