KETIKA kita berpuasa, sangat penting untuk menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita agar badan tetap sehat. Oleh karena itu, ketika sahur dan berbuka kita memang harus memilih asupan yang tepat sehingga kesehatan tubuh tetap terjaga.

Pengamat gizi dan pangan Endang S. Sunaryo menyarankan bahwa makanan yang disajikan selama sahur dan berbuka puasa harus bernutrisi agar badan tetap kuat dan sehat selama berpuasa.

“Konsumsi ikan laut kaya rempah dapat menjadi salah satu pilihan makanan yang tepat,” kata Endang dalam keterangan tertulisnya.

Meurutnya, ikan laut mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti asam lemak esensial omega 3 dan omega 6, vitamin D, protein khususnya bioaktif peptida, hingga asam amino, antara lain asam amino glutamat dan asam amino glutamin.

Secara alami, asam glutamat ditemukan dalam 10-25 persen dari semua protein dalam makanan. Monosodium glutamat alami bisa ditemukan di hampir semua bahan dasar makanan, terutama makanan berprotein tinggi seperti keju, daging, ikan, bahkan jamur dan beberapa sayuran seperti tomat dan rumput laut, kata Endang.

Ikan laut juga berperan penting menjaga stamina dan kesehatan jantung lewat kandungan gabungan mineral Seng (Zn) dan Selenium (Se) dengan vitamin A, C, dan E yang dikenal sebagai sistem antioksidan sinergis.

Nutrisi bioaktif peptida yang terkandung pada ikan laut di antaranya adalah Inosinat Mono Posfat (IMP) dan Guanilat Mono Posfat (GMP) yang membuat ikan laut terasa gurih dan menggugah selera. Bila dipadukan dengan bumbu rempah-rempah, ikan akan semakin bermanfaat bagi kesehatan.

Agar mudah dalam penyajiannya, ikan laut dalam dapat disiapkan menjadi kaldu. Berikut empat inspirasi menu ikan laut yang kaya rempah untuk disajikan selama puasa:

Sup ikan laut

Sup ikan menjadi salah satu menu puasa yang mudah dibuat dan sangat lezat. Berbagai jenis ikan laut seperti salmon, kakap, tenggiri, tuna atau kerapu bisa dikreasikan menjadi sup. Tambahkan beberapa sayuran seperti wortel, kentang, bawang putih, bawang bombay, dan tambahkan rempah-rempah untuk menambah aroma dan cita rasa yang lezat sup ikan laut.

Gulai ikan Ide menu olahan ikan berikutnya, yakni gulai ikan yang berkuah santan. Menu tradisional itu terkenal dengan rasa rempah- rempahnya yang kaya dan lezat. Gulai ikan biasanya dibuat dengan menggunakan ikan jenis kakap, tongkol, atau tuna yang dimasak dengan santan, rempah-rempah seperti kunyit, ketumbar, jahe, lengkuas, dan daun jeruk. Ikan pepes Ikan pepes biasanya dibuat dengan menggunakan ikan yang dicampur bumbu rempah seperti bawang putih, bawang merah, cabai, daun jeruk, dan serai. Meski cukup sederhana, namun, menu itu mengandung nutrisi yang terkandung dapat membantu mengoptimalkan kesehatan selama bulan puasa. Ikan pepes bisa dibuat menggunakan ikan air tawar seperti ikan mas, gurame atau ikan nila, dan ikan laut. Pindang ikan Menu pindang ikan tentu sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Menu ikan laut khas dari Sumatera Selatan khususnya Palembang dibuat menggunakan ikan jenis tongkol atau patin yang dimasak bersama bumbu rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, daun jeruk dan daun salam. Bunga kecombrang atau honje membuat rasa pindang ikan ini asam manis yang khas dan sangat lezat.

