JAKARTA - Semarakkan bulan suci Ramadan dengan kesempatan untuk berkumpul dan berbagi semangat. Mengusung tema 'Exquisite Ramadan' yang berlangsung pada 22 Maret – 30 April 2023, Pacific Place Mall mengadakan berbagai program menarik dan instalasi bernuansa biru yang terletak di North Wing Area, Ground Floor.

Pertunjukkan musik Ramadan Harmony menghibur pengunjung di siang hari dan saat berbuka puasa, dihadirkan setiap Jumat – Minggu pukul 13.00 & 18.30 WIB. Selain itu, pengunjung juga dapat berbelanja ragam ekslusif produk bingkisan Ramadan yang tersedia di booth pada area instalasi.

Menikmati keindahan instalasi akan menjadi lebih berkesan dengan turut mengabadikan momen bersama keluarga atau sahabat. Ikuti I Should Win This: Group Potrait Challenge, berfoto bersama min. 3 orang dan unggah ke IG Feed & tag @pacificplacejakarta. Akan dipilih 3 group pemenang dengan pose terkompak, berhadiah Voucher F&B dengan total IDR 3,000.000 dan hadiah spesial lainnya.

“Kami mempersembangkan sebuah instalasi Ramadan Modern dengan nuansa biru yang cantik, pertunjukkan menarik dan program belanja yang jangan sampai terlewatkan. Semoga keceriaan yang kami bawa memberikan pengalaman yang berbeda dalam merayakan bulan suci Ramadan,” ujar Markus C. Barata selaku VP Marketing Pacific Place Mall.

Pada Hari Raya Idul Fitri, Pacific Place Mall turut menambah keseruannya dengan mengadakan Eid Al-Fitr Celebration pada 22 & 23 April dengan penampilan menarik seperti Rampak Beduk pukul 13.00 & 18.30 WIB, Tanoura Dance pukul 13.15 & 18.45 WIB, Voice of Ramadan pukul 13.30 WIB dan Enchanted Ramadan Melody pukul 19.00 WIB.

Nikmati pula penawaran pengalaman berbelanja menarik yang diberikan oleh berbagai tenant kesayangan Anda dalam Ramadan Sale yang berlangsung hingga 30 April 2023. Serta, jangan lewatkan program Ramadan Rewards yang tentunya selalu ditunggu oleh para pengunjung setia Pacific Place Mall. Khusus untuk Member PACIFIC Privilege dapatkan 6X Point Rewards di tenant F&B pada Sabtu – Minggu & Libur Nasional dan 3X Point Rewards di tenant lain setiap hari, dari 22 Maret-23 April 2023.

I Know You Want This

Program undian belanja tahunan untuk pelanggan setia Pacific Place Mall yang tergabung sebagai Member PACIFIC Privilege pun perlanjut ke periode kedua dengan hadiah Hyundai IONIQ 5. Dengan berbelanja minimal IDR 500,000, Member memiliki kesempatan memenangkan satu dari 3 unit Hyundai IONIQ 5. Lucky Draw berlangsung dari 1 Februari-31 Oktober 2023 (pengundian 1 unit setiap 3 bulan).

Baca Juga: Zenbook Pro 14 Duo OLED, Laptop Dua Layar Kini Makin Hebat

Follow Berita Okezone di Google News

(FDA)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.