15 ucapan selamat Lebaran 2023 bahasa Inggris lengkap dengan artinya untukinspirasi kaum Muslimin Tanah Air. Ucapan ini cocok diberikan kepada kerabat, sanak saudara, teman, hingga rekan kerja di momen hari kemenangan tersebut.

Berikut 15 ucapan selamat Lebaran 2023 bahasa Inggris lengkap dengan artinya dilansir dari berbagai sumber:

1. The time has come for every soul to purify heart. For every man to begin a new life. For us let all mistakes forgiven, forgotten. Amen. Happy Eid Mubarak.

Artinya: Telah tiba saatnya bagi setiap jiwa untuk menyucikan hati. Bagi setiap umat untuk memulai hidup baru. Bagi kita semua untuk saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Amin. Selamat Idul Fitri.

2. Comes the day of victory

As Ramadan passed. Comes the day of victory. I apologize for my mistakes. Wishing you a blessed eid al-fitr.

Artinya: Dengan berlalunya bulan Ramadan. Datanglah hari kemenangan. Mohon maaf atas kesalahanku. Selamat Idul Fitri yang diberkahi.

3.Glorius day

The most noble man is one who forgives the mistakes of others. On this glorius day, I apologize for any wrong. Eid Mubarak.

Artinya: Manusia paling mulia adalah mereka yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Pada hari yang mulia ini, saya mohon maaf atas segala salah. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

4. May Allah bless your days with happiness

May Allah bless your days with happiness, your weeks with prosperity, your months with contentment, and your years with love and peace.

Artinya: Semoga Allah memberkahi setiap harimu dengan kebahagiaan, setiap pekanmu dengan kemakmuran, setiap bulanmu dengan suka cita, dan setiap tahunmu dengan cinta dan kedamaian.

5.May Allah flood your life with happiness

May Allah flood your life with happiness, your heart with love, your mind with wisdom. Wishing you a very Happy Eid.

Artinya: Semoga Allah mengisi kehidupanmu dengan kebahagiaan, mengisi hatimu dengan cinta, mengisi pikiranmu dengan kebijaksanaan. Selamat hari raya Idul Fitri.

6.Apologize what i’ve done during

If words could kill so many people around this globe, I might be included as one killer. From deep-down of my heart, I’d like to apologize what I’ve done during this Eid. Wish you and family both peaceful and blessing always.

Artinya: Jika kata-kata mampu membunuh banyak orang di dunia ini, aku mungkin termasuk salah satu pembunuh yang membunuh mereka. Dari dalam hati, aku mohon maaf atas apa yang telah aku perbuat selama bulan Ramadan ini. Semoga kamu dan keluarga diberi kebahagiaan dan selalu diberkahi.

7. Will be the best in the next

Happy Eid Mubarak, hope our relationship become better than before, sorry if I made mistakes in the past time. But, I will be the best in the next.

Artinya: Selamat Hari raya Idul Fitri, semoga hubunga kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maaf jika Aku telah membuat kesalahan di masa lampau. Tapi, aku akan menjadi yang terbaik pada waktu yang akan datang.

8. Forgives the mistakes of others

The most noble man is one who forgives the mistakes of others. On this glorious day, I apologize for any wrong. Eid Mubarak.

Artinya: Manusia paling mulia adalah yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Pada hari yang mulia ini, saya mohon maaf atas segala salah. Selamat Hari Raya.

9. Pray of success

I pray that Allah’s blessings would fill your life with pleasure and open the doors of success today, tomorrow, and always. Happy Eid Mubarak.

Artinya: Aku berdoa supaya berkat Allah mengisi hidupmu dengan kebahagiaan dan kesuksesan untuk hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya. Selamat Idul Fitri.

10. Hope get inspiration form this Ramadan

Sorry for all of my bad manners. Happy Eid Al-Fitr for you. Hope we get the best inspiration from this Ramadan.

Artinya: Maaf untuk semua kebiasaan-kebiasaan burukku. Selamat Hari Raya idul fitri. Semoga kita mendapatkan inspirasi terbaik dari Ramadhan kali ini.

11. Even though faces can't look at each other, hands can't shake each other, I hope this sincere greeting can be a bridge for us on this victory-filled day. Minal 'aidin wal faizin, apologize physically and mentally.

Meski wajah tak bis saling menatap, tangan tak bisa saling menjabat, semoga ucapan tulus ini mampu menjadi jembatan untuk kita pada hari penuh kemenangan ini. Minal ‘aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.)

12. Happy Eid Al-Fitr 1444 Hijri, Minal Aidin Wal Faizin. Hopefully we can all come back holy and reach this day of victory. Forgive me body and soul.

(Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal ‘aidin wal Faizin. Semoga kita semua bisa kembali suci dan menggapai hari kemenangan ini. Mohon maaf lahir dan batin.)

13. With humility, my whole family says minal aidzin wal faidzin, sorry to be born and inner heart. Happy Eid Al-Fitr 2023.

(Dengan kerendahan hati, msaya seluruh keluarga mengucapkan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023.

14. Taqabalallahu minna waminkum, Shiyamana wa shiyamakum, Wa ja'alanallahu wa iyyakum, Minal Aidzin wal Faidzin. Forgive me body and soul. Eid Al-Fitr Mubarak!

(Taqabalallahu minna waminkum, Shiyamana wa shiyamakum, Wa ja'alanallahu wa iyyakum, Minal Aidzin wal Faidzin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri!)

15. Takbir has echoed in the Divine sky. Hopefully on this day of victory we will be essential. Happy Eid Al-Fitr 1444 Hijri, Sorry to be born and inner heart.

(Takbir telah menggema di langit Ilahi. Semoga di hari kemenangan ini kita menjadi hakiki. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Mohon maaf lahir dan batin.)

