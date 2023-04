ARTIS Prilly Latuconsina tengah jadi sorotan karena video masak menu Lebaran 2023 viral di media sosial. Menu Lebaran 2023 yang dibuat Prilly adalah semur telur dan tahu coklat, setelah itu rendang daging, sayur ketupat, dan opor ayam.

Satu momen yang mendapat perhatian lebih adalah ketika Prilly ngulek bumbu. Banyak netizen terkagum-kagum dengan aksi nguleknya yang dinilai sudah sangat piawai alias jago.

Itu terlihat dari cara dia memegang ulekan hingga hasil yang halus. Pujian juga diberi netizen atas kebersihan dapur yang dapat terjaga selagi bikin 4 menu Lebaran sekaligus. Keren sih!

"Tidak diragukan lagi pasti Prilly bisa bedain jenis bumbu dapur, kayak lengkuas, jahe, kunyit, kunci, sereh, dan lain-lain. Gak semua tahu, lho. Big applause untuk Prilly," komen @Kowen612914***.

"Kelihatan banget memang biasa masak. She genuinely comfortable being in the kitchen. That can't be faked," puji @mrs***.

"Dia kuat banget ya masak semua sendiri gitu, salut sih itu bicepnya apa gak kaku ngaduk-ngaduk sayur dan ngebolak-balikin daging," celetuk @kebeletjo***.

Di sisi lain, banyak netizen yang membandingkan cara ngulek Prilly Latuconsina dengan Rachel Vennya. Ya, selebgram itu sebelumnya membagikan video masak-masak juga dan ada momen ngulek sambel di video tersebut.

Tapi, Rachel Vennya gak bikin menu Lebaran kayak Prilly, dia di momen itu coba membuat menu 'nugget geprek' yang sempat viral di TikTok beberapa waktu lalu.

Nah, ada momen Buna, sapaan akrabnya, ngulek dan netizen menilai aksi ngulek Rachel Vennya jelek dan terlihat pura-pura. Beda dengan Prilly yang memang jago ngulek. Saking dinilai jelek, netizen ramai berkomentar seperti ini: "Buna berhak ngulek," ledek @heylut***. "Geregetan banget lihatnya. Itu mah bukan ngulek, tapi mainan ulekan doang. Terus kenapa ada Decolgen, biar turun panas cabenya gitu dimasukin Decolgen juga?" komen @reylight****. "Buna ribet sama kuku wkwkwkw," ledek @andi****. "Buna ribet sama kuku, outfit kayak mau ke konser," celetuk @bajajjba****.

