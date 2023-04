KELUARGA besar Hary Tanoesoedibjo (HT) tengah diselimuti kebahagian. Putri HT, Clarissa Tanoesoedibjo bertunangan dengan Anthony Tjiptodiharjo.

HT membagikan momen romantis Clarissa Tanoesoedibjo dilamar Anthony lewat foto-foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Clarissa dilamar Anthony di Malibu, California, Amerika Serikat (AS), Selasa (25/04/2023).

“Congrats to our dear Clarissa, being proposed by Anthony Tjiptodiharjo in Malibu, California,”ujar Hary, Rabu (26/04/023). “We support both of you to be together. GBU,”imbuhnya.

Unggahan Hary di laman Instagram tersebut membuat warganet antusias mengucapkan selamat dan juga melayangkan doa untuk Clarissa dan Anthony.

