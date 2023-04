GELARAN acara seremonial penobatan resmi Raja Charles III sebagai pemimpin monarki Kerajaan Inggris sudah semakin dekat. Sederet persiapan pun telah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Bagaimana acara berjalan nanti pada 6 Mei mendatang pun menyorot perhatian publik, salah satunya soal dress code atau aturan berpakaian yang akan diterapkan untuk acara. Bicara soal dress code, dikabarkan dress code acara penobatan ayah dari Pangeran William dan Pangeran Harry tersebut mungkin akan mengejutkan.

Mengutip laporan Page Six, Sabtu (29/4/2023), diungkap Grant Harrold, mantan kepala pelayan Raja Charles, aturan berpakaian penobatan kali ini akan menjadi perubahan besar-besaran pada protokol kerajaan.

“Acara ini akan sangat berbeda dengan penobatan Ratu Elizabeth II dalam hal aturan berpakaian,” kata Grant.

"Aristokrasi secara tradisional memang akan mengenakan jubah penobatan,” sambungnya.

Grant memaparkan, pada acara penobatan Ratu Elizabeth II dahulu, publik akan melihat para bangsawan yang hadir, duke, duchesses, countesses semuanya hadir dengan memakai jubah khusus yang dibuat untuk penobatan.

“Secara historis, jubah ini dikenakan oleh para aristokrat, tetapi sekarang tidak akan demikian,” sambung Grant lagi.

Menurut Grant, dalam acara penobatan Raja Charles III kelak, sebagian besar bangsawan akan mengenakan jas, bukan jubah khusus dan ini adalah suatu perubahan besar pada protokol kerajaan.

Sementara untuk para bangsawan wanita, Grant memprediksi para bangsawan wanita akan hadir dalam balutan gaun berdesain elegan untuk acara di siang hari dan gaun pesta untuk acara di malam hari.

Namun untuk pemakaian mahkota tiara, kemungkinan Kate sang Princess of Wales, Duchess of Wessex hingga Duchess of Edinburgh tidak akan mengenakannya.

“Saya rasa Anda tidak akan melihat Princess of Wales, Duchess of Wessex, atau Duchess of Edinburgh memakai tiara apa pun, karena menurut saya fokusnya akan lebih pada pakaian sehari-hari, menunjukkan betapa santai dress code untuk acara tersebut,” pungkas Grant.