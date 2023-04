Berada di Bali, Cinta Laura tidak melewatkan kesempatan untuk bersantai dan bersenang-senang menikmati pantai khas Bali yang indah.

Tak sekedar bersantai, lewat potret yang ia unggah ke akun laman Instagram pribadinya, Cinta memperlihatkan totalitas dirinya ketika menjalani pemotretan terbarunya dengan rela membiarkan tubuhnya basah dan dikotori oleh pasir pantai.

So, seperti apa foto-foto pemotretan terbaru Cinta Laura di Nusa Dua, Bali? Berikut ulasan MNC Portal, Sabtu (29/4/2023), dikutip dari laman akun Instagram Cinta, @claurakiehl, selengkapnya.

1. Berani kotor: Cinta cuek bermain kotor, membiarkan butir-butir pasir basah mengotori kulit tubuh mulusnya. Cinta membiarkan pasir pantai mengotori tangan dan tubuhnya, sambil berpose bak model professional.

"Tuhan! Enggaj ngerti lagi deh sama Cinta, photoshoot di pasir gini saja cantik banget. Aura bintang memang beda," puji @rahmat_*****.

2. Sorot mata indah: Lewat potret ini Cinta coba memperlihatkan keindahan kulit dan wajahnya. Tatapan mata sangat kuat, dikombinasikan dengan kulit shimmering dan glowingnya yang begitu cantik dan eksotis.

3. Seksi: Foto ketiga memperlihatkan kecantikan Cinta Laura yang berbeda, di sini dara kelahiran 17 Agustus tersebut berpose sensual nan seksi memposisikan dirinya setengah tidur di atas pasir pantai. Swimwear dengan aksen tambahan material fishnet yang dikenakan Cinta menambah keseksiannya.

"Di foto ini Cinta mirip JLO," komentar akun @jennifer******.

4. Strong woman: Lewat foto ini Cinta merepresentasikan perempuan itu kuat dan penuh percaya diri lewat unggahan ini. Keren abis!

5. On fire: Potret terakhir ini memperlihatkan dara lulusan Columbia University tersebut tampil 'on fire' di sesi pemotretan ini. Karakter Cinta amat berbeda di sini. Strong and powerfull!

"Barbie of Queen," kata @wito**** kagum.