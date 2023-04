JAKARTA โ€“ Ekshibisi pernikahan akbar akan digelar di Park Hyatt Jakarta 13 - 14 Mei 2023. Acara tersebut bertajuk A Timeless Celebration Wedding Showcase.ย

Ekshibisi bakal menghadirkan pagelaran pernikahan yang sangat lengkap mulai dari bridal fashion show, make up look, aksesoris dan lainnya.

โ€œDiawali dengan Bridal Collection Fashion Show karya desainer kebanggaan Indonesia, Sebastian Gunawan di bawah jenama @sebastiansposaofficial akan menampilkan kreasi adibusana gaun pernikahan terbaru (berlaku untuk tamu undangan) serta dilanjutkan pada 14 Mei 2023 dengan Ultimate Wedding Showcase, yang merupakan tempat untuk calon pengantin melihat tawaran atraktif dari lebih 20 vendor pernikahan pilihan,โ€ tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang membagikan video acara pada laman Instagram miliknya, Minggu (30/04/2023).

Untuk informasi lebih detail, kunjungi Weddingku.com. Official media partner acara A Timeless Celebration Wedding Showcase adalah @weddingku @highendmagazine, supported by @nefi.decor @sebastiansposaofficial @hermaidofhonor @djafarsse @bankbri_id, serta photo & video campaign by @dikhadheansa @sebastiansposaofficial @donnyliem @cappiophoto @tmaxclubindonesia.

