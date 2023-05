FOTO Maria Vania di Instagram tidak ada yang bisa di-skip. Semua yang tersaji selalu mencuri perhatian, khususnya bagi kaum Adam.

Bagaimana tidak, Maria Vania punya cara tersendiri buat netizen bisa lama-lama berada di akun Instagramnya. Lewat foto seksi, Maria Vania coba memanjakan fansnya secara virtual.

Di postingan terbaru misalnya, dia membagikan foto pose manja setelah selesai perawatan tubuh. Fotonya sederhana, artis itu cuma duduk dan kamera menampilkan nama klinik tempatnya melakukan treatment.

Tapi, pose duduk bukan sembarang duduk. Netizen dibuat salah fokus dengan baju yang dikenakan Maria Vania.

Di momen itu, Maria Vania mengenakan sabrina top dengan area dada dan pundak terbuka lebar, bikin siapa pun bisa melihat area tersebut tanpa halangan.

Baju ketat itu dipasangkan dengan rok high waist yang juga ketat. Semuanya serba ketat, deh. Kalung logo 'H' kembali dikenakan Maria Vania di sini.

Bicara soal wajah dan rambut, di sini muka Maria Vania sumringah sekali. Mungkin habis treatment makanya segar dan cerah. Meski terlihat agak pucat dari biasanya, tapi tetap memikat bukan?

Nah, kalau urusan rambut presenter olahraga itu memilih menggerai rambut panjangnya dan membuang ke satu sisi tubuh saja. Sisi satunya dibiarkan terbuka, biar fansnya makin happy.

Melihat pose manja Maria Vania ini, gak heran netizen banyak yang komen menggelitik. Apa saja kata mereka?

"Melorot banget bajunya ih mbak," ungkap @tere******.

"Gemes banget ayangku, makin cantik," komen @bayuuu***.

"Seger banget lihat beginian," tulis @wotri****.

"You look so beautiful," kata @boogie****.

"Lihat kamu otak aku jadi nge-hang," ledek @raden_ram*******.

