PENAMPILAN Nia Ramadhani selalu sukses mencuri perhatian. Setelah tampil berbeda saat ulang tahunnya yang ke-33 tahun dengan busana ala Cleopatra, kini Nia terlihat cantik dengan dress putih polos yang dikenakannya.

Meski cukup simpel, namun kesan elegan tak pernah lepas dari ibu tiga anak ini. Dress itu bertali tipis dengan collar ruffle di bagian dada.

Menariknya, foto yang diambil dengan selfie mirror itu memperlihatkan Nia memegang tas putih dengan masih bergaya bak Cleopatra. Seolah masih terbawa suasana saat ulang tahunnya beberapa waktu lalu.

"Tropic like its hot! Kayanya gue ngerasa diri gue cleopatra deh di foto pertama ini😂😂😂," tulis Nia dalam caption foto.

Yang lebih mencuri perhatian lagi adalah wajah Nia yang tetap stunning meski tanpa polesan makeup. Ia mengenakan kacamata hitam untuk menutupi bagian mata natural tanpa makeup.

Namun senyuman di wajahnya saat berpose bersama anak laki-laki terlihat menawan dan masih tampak seperti ABG.

Tak hayal netizen memuji kecantikan yang dimiliki istri Ardiansyah Bakrie itu.

"Jangan-jangan kamu memang reinkarnasi Cleopatra. Karena katanya cleopatra itu cantik. Dan kamu juga cantik❤️," puji @hb**.

"Cewek berkelas👌," kata @ton**.

"Nia yang makin hot🔥🔥," ujar @he**.

"Ulalah tanninggg skin😍," ucap @dr**.

"But you are more beautiful than Cleopatra," gombal @ns**.