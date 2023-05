DOJA Cat tak pernah gagal dalam urusan penampilan di event fashion dunia. Hadir di Met Gala 2023, dia tampil menjadi kucing centil.

Lewat unggahan Twitter @PopBase, bisa dilihat kalau Doja mengenakan bodysuit lengkap dengan hoodie berkuping kucing. Pakaian itu berwarna silver dengan taburan kristal kecil.

Uniknya, ada semacam permata disematkan pada jidat penyanyi tersebut. Bikin tampilannya lebih istimewa dan unik.

Alis Doja Cat yang dicukur habis bikin wajahnya terlihat seperti kucing. Area mulut pun diubah sedemikian rupa sehingga menyerupai mulut kucing asli.

Totalitas memang identitas Doja Cat. Gak heran kalau dia tampil di Met Gala 2023 dengan sesuatu yang eye catching.

Di balik tampilan itu, ternyata ada cerita menarik tersaji. Masih menurut akun Twitter @PopBase, Doja Cat secara khusus memilih kostum kucing untuk Met Gala untuk mengenang kucing kesayangan Karl Lagerfeld yang bernama Choupette.

"Doja Cat dressed up as Karl Lagerfeld cat Choupette for the 2023 Met Gala," tulis keterangan unggahan foto tersebut, dikutip MNC Portal, Selasa (2/5/2023).

Di cuitan itu, terlihat juga foto hitam putih yang memperlihatkan Karl dan kucing kesayangannya.

Harper's Bazaar pun secara khusus membahas penampilan Doja Cat ini. Menurut laman berita itu., Doja mengenakan hooded gown rancangan Oscar de la Renta, lengkap dengan aksen telinga kucing di hoodie-nya.

Butuh 5.000 jam untuk mengerjakan busana yang dipakai Doja Cat itu, dengan 350.000 silver dan putih kristal di sekujur dress tersebut.

Totalitas Doja Cat memang tidak ada duanya. Cool as always!

