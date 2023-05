MET Gala 2023 sukses dihelat di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat. Keseruan acara tahunan itu masih terasa sampai sekarang, apalagi kalau bicara soal red carpet.

Ya, sejumlah selebriti dunia tampilkan looks terbaik versi mereka. Beberapa dianggap fail, tapi 10 tampilan ini dinobatkan menjadi 'best dressed' Met Gala 2023.

So, siapa saja yang masuk daftar 10 potret selebriti dengan busana terbaik di Met Gala 2023? Berikut ulasan selengkapnya khusus untuk Anda:

1. Kim Kardashian

Kita mulai dengan 'mother of drama queen' Kim Kardashian. Dia hadir di Met Gala mengenakan koleksi Schiaparelli. Taburan mutiara kecil di area dada dan bagian depan kakinya sangat fenomenal.

Kim juga tampak menggunakan cape broken white yang menyapu lantai red carpet. Tampilan klasik Kim ini benar-benar memukau. Sudah gak jadi Voldemort lagi.

2. Cardi B

Barbie doll satu ini selalu punya cara menjadi sorotan publik. Hadir pertama kali mengenakan dress pink dengan statement di belakang kepala, Cardi B mengubah tampilannya di red carpet Met Gala dengan tampilan klasik nan centil.

Cardi B di red carpet Met Gala 2023 mengenakan sleek tuxedo gown dengan detail massive black roses rancangan Chen Peng Studio dan Karl Lagerfeld-inspired grey hairdo.

3. Dua Lipa

Penyanyi Dua Lipa yang bertugas sebagai salah seorang host utama di Met Gala 2023 juga tampil memukau. Dua Lipa mengandalkan koleksi vintage Chanel untuk tampilan istimewa di red carpet Met Gala 2023.

Dua Lipa mengombinasikan tampilan klasiknya dengan perhiasan dari Tiffany & Co. Benar-benar salah satu 'mother of fashion' abad ini.

4. Gigi Hadid

Supermodel ini masuk dalam jajaran best dressed Met Gala 2023 karena memang tampil super statement dengan material transparan yang dibuat kompleks.

Gigi hadir di Met Gala mengenakan gaun Givenchy yang dramatis. Kalau Gigi sudah muncul, semua mata akan tertuju padanya dan itu benar, bukan begitu?

5. Anne Hathaway

Anne Hathaway tak pernah gagal di red carpet manapun, termasuk di Met Gala 2023. Aktris dan supermodel senior itu datang ke event tersebut mengenakan Versace. Queen is real!

Dress tersebut punya detail cut out yang melintang dari belahan dada menuju bagian sisi kaki kirinya. So beautiful, terlebih adanya aksen bunga putih di kedua sisi dadanya. Pretty!

Follow Berita Okezone di Google News

6. Doja Cat Doja Cat jangan sampai ketinggalan. Penyanyi ini tampil cantik dengan caranya sendiri yaitu meng-impersonate kucing kesayangan Karl Lagerfeld yaitu Choupette. Doja Cat mengenakan dress siluet mermaid sparkling dengan bagian bawah memiliki detail bulu-bulu manja. Koleksi itu diketahui merupakan buatan Oscar de la Renta. 7. Nicole Kidman

Nicole Kidman membawa vibes princess ke red carpet Met Gala 2023. Dia datang mengenakan dress bulu-bulu rancangan Chanel yang membuat dirinya tampak sangat 'dreamy'. Princess banget kan? 8. Michaela Coel

Tidak ada yang bisa menandingi ke-sparkling-an Michaela Coel. Ia 'bersinar' layaknya queen of sun. Coel mengenakan dress transparan bertabur emas dan kristal rancangan Schiaparelli. Ia menyempurnakan tampilannya dengan heels emas dari rumah mode yang sama. 9. Jenna Ortega

Aktris muda ini semakin sering jadi sorotan publik di red carpet berbagai event dan di Met Gala 2023 Jenna Ortega masuk juga daftar tampilan terbaik. Ia mengenakan koleksi Thom Browne bergaya klasik tapi tetap menyuguhkan sisi gothic. Kesan dramatis tersaji di bagian layer rok pendek dan ekor menjuntainya. 10. Bad Bunny Satu-satunya pria masuk dalam best dressed pilihan E-News. Adalah Bad Bunny yang mengenakan suit clean look rancangan Jacquemus. Ada kejutan di bagian belakang suit tersebut yang ternyata backless dan itu membuat tampilan Bad Bunny menjadi sangat spesial di Met Gala 2023. Worth it to be winner of men looks! So, itu dia 10 tampilan terbaik di Met Gala 2023 menurut aman E-News. Apakah jagoan Anda masuk dalam daftar ini?

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.