GELARAN Met Gala 2023 dikejutkan dengan munculnya kecoa di red carpet. Hewan yang banyak ditakutkan orang ini pun bikin heboh media sosial.

Beberapa akun besar di Twitter seperti @vulture hingga @PopBase menyebarkan video yang menampilkan kemunculan kecoa di red carpet Met Gala 2023.

"A cockroach slays on the Met Gala red carpet," begitu tulis keterangan @vulture, dikutip MNC Portal, Selasa (2/5/2023).

Sementara itu, keterangan video yang dibagikan @PopBase tulisannya begini, "A cockroach makes its way through the Met Gala carpet."

Dari video yang beredar, kecoa itu hanya ada satu dan seperti mengejar juru foto yang sedang bertugas di sana. Teriakan tamu yang ada di lokasi membuat suasana riuh tak terkendali.

Saking mendapat sorotan, akun @Variety menulis begini di keterangan unggahan, "Seekor kecoa telah tiba di Met Gala," pernyataan yang sama seperti beberapa selebriti yang muncul di red carpet.

Apakah kecoa ini bagian dari tamu yang memang dipersiapkan oleh Anna Wintour? Tentu saja tidak, tapi lelucon itu berkembang di media sosial.

Apa kata netizen melihat adanya kecoa di red carpet Met Gala 2023?

"Foto kecoa ini lebih baik menjadi cover Vogue berikutnya," ungkap @jeh***. "Saya menantikan hal ini terjadi," cuit @keptit****. "Saya kok senang ya melihat orang ketakutan di sana?" tulis @mike_*****. "Fotografer yang tetap mengambil gambar kecoa itu adalah pahlawan," ungkap @falafa****. "Kecoa itu akan mendapat sorotan spesial di Vogue," julid @Badger****.

