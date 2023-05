MET Gala 2023 sukses digelar di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat. Kehadiran para artis ini. Keseruan acara tahunan itu masih terasa sampai sekarang, apalagi kalau bicara soal red carpet.

Ya, sejumlah selebriti dunia tampil memukau dengan outfit terbaik. Beberapa diantaranya tampil seksi memakai busana transparan.

Penasaran seperti apa ga outfit beberapa artis dunia yang tampil dengan busana transparan? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Rabu (3/5/2023).

1. Rachel Brosnahan

Pemain film The Unborn ini tampil memukau dalam tampilan gothic look karya desainer Sergio Hudson. Rachel memakai atasan lengan panjang transparan dan sarung tangan built-in. Selain itu dia juga memakai rok slim panjang menjuntai.

Salah satu yang menarik pada gaun tersebut adalah hiasan payet di area dada dan juga di bagian tangan dan lengan. Rambut panjangnya bergaya ponytail dan dia memakai polesan makeup tebal.

2. Gigi Hadid

Model cantik Gigi Hadid memilih busana nuansa hitam yang terdiri dari korset yang dipadukan dengan rok ruffle yang diberi aksen bulu. Bintang Victoria Secret ini menambahkan overlay tulle hitam pada outfitnya dan tiga untaian mutiara di lehernya. Gigi Hadid juga tampil dengan model rambut pirang bergaya wavy. Beberapa aksesori yang dia gunakan juga menambah pesonanya.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Dua Lipa

Gaya memesona Dua Lipa memakai tube dress material tulle dengan aksen ruffle di bagian bawah dressnya. Naked dress yang dia gunakan itu karya desainer Stephanie Seymour. Dua Lipa memakai makeup tebal dan menambahkan aksesori kalung berlian yang cukup mencuri perhatian. 4. Emily Ratajkowski

Di acara Met Gala tahun ini, Emily Ratajkowski menggunakan dua busana. Salah satunya adalah naked dress hitam yang dia pakai. Emily terlihat memakai gaun korset hitam transparan. Sia juga menambahkan belt sebagai aksen pada penampilannya. Penampilannya terlihat nyentrik dengan hiasan rantai dan mutiara yang dililitkan di baju dan lehernya. Untuk tampilan rambutnya sendiri, dia memilih rambut curly berponi dengan hiasan bando bando hitam. Gayanya semakin anggun dengan high heels hitam yang dipakai.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.