USAI berpuasa sebulan lamanya, di hari kemenangan Idul Fitri kadang kita merasa berat badan naik karena lupa diri saat menyantap berbagai hidangan hari raya. Berbagai makanan berupa ketupat, lontong, opor, rendang, sambal goreng hati, atau kue-kue lebaran masuk ke dalam perut tanpa dikontrol.

Belum lagi minuman segar seperti es teh manis, soft drink, atau minuman manis lainnya mengalir deras ke dalam kerongkongan. Akibatnya berat badan naik.

Tetapi untuk aktif olahraga terkadang menjadi momen yang sulit dilakukan karena terkait aktivitas fisik yang melelahkan dan waktu yang terbatas. Namun ada aktivitas fisik terkait olahraga yang bisa dibikin fun. Misalnya olahraga yang biasanya kita lakukan di luar ruang, kita lakukan di arena tertutup dan di dalam pusat permainan seperti Timezone. Nah, terdapat berbagai aktivitas fisik yang bisa untuk menurunkan berat badan, apa saja?

1. Bermain bowling

Di balik gerakan olahraga bowling yang terlihat sederhana, ternyata olahraga bowling bisa membantu membakar lemak dan memperkuat ritme jantung kita. Menurut situs Halodoc, bowling dapat membakar 170-300 kalori dalam satu kali permainan. Selain itu bowling juga dapat membantu kinerja otot jantung yang lebih baik, karena kala kita berkompetisi bowling dengan teman akan menaikan hormon adrenaline. Nah, Arena bowling bisa ditemukan di beberapa lokasi pusat hiburan keluarga. Selain fun juga menyehatkan badan.

BACA JUGA:

2. Bermain basket

Semua tahu olahraga yang satu ini sangat baik untuk melatih koordinasi tubuh, dan memperkuat ritme jantung, yang juga membantu menurunkan berat badan. Bermain basket menjadi alternatif olahraga permainan yang bisa dilakukan bersaama teman-teman.

Bermain basket di arena permainan keluarga juga menjadi alternatif olahraga untuk membakar lemak lebaran. Tapi pilihlah permainan basket yang menyediakan ukuran real untuk ring basket dan bolanya. Seperti permainan basket All Star Basketball Battle.

Permainan ini memungkinkan kita saling adu lemparan bebas dengan lawan dalam batasan waktu tertentu, untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Karena ukuran yang sesuai ukuran aslinya melakukan permainan ini membuat tubuh kita lebih berkeringat dan aktif bergerak.

BACA JUGA:

Baca Juga: Gelar Mudik Sehat, Lifebuoy Beri Edukasi Cuci Tangan Pakai Sabun Guna Cegah Covid-19

Follow Berita Okezone di Google News

3. Bermain game dance

Salah satu mesin permainan yang bisa kita temukan di arena permainan keluarga seperti Timezone adalah mesin game arcade dance. Ada 2 mesin games arcade dance yang popular dimainkan: Pump it Up dan Dance Rush Stardom.

Bermain game ini dijamin membuat tubuh berkeringat dan tentunya aktif bergerak. Beberapa situs game di internet menyebutkan mesin permainan aktif seperti Pump it Up dan Dance Rush Stardom mampu membakar minimal 100 kalori per 1 lagu. Artinya kalau kamu bermain 5 lagu dalam sekali permainan kalori yang terbuang bisa mencapai 500 kalori. Lumayan kan untuk mengurangi kalori dan berat badan.

4. Bermain arcade rhythm game

Arcade rhythm game yang jamak ditemukan di arena permainan keluarga di Indonesia adalah Mai Mai. Bermain arcade rhythm game seperti Mai Mai sebenarnya tidak berbeda jauh dengan bermain game dance dalam membakar kalori. Karena aktivitas gerak badan kala bermain Mai Mai cukup intens dan membuat keringat membasahi tubuh. Belum lagi sekali bermain Mai Mai kita bisa bermain lebih dari 30 menit karena menikmati alunan lagu dan kelincahan pergerakan tangan mengikuti ritme lagu.