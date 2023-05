AJANG fashion dunia Met Gala 2023 sukses digelar beberapa waktu lalu. Acara yang diadakan di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat itu dimeriahkan kehadiran para artis terkemuka, dengan berbagai busana andalan mereka di red carpet.

Ya, sejumlah selebriti dunia tampil memukau dengan outfit terbaik. Beberapa diantaranya tampil seksi memakai busana transparan. Termasuk model ternama, Gigi Hadid yang tampil glamour dengan dress hitam panjang menerawang.

Model cantik ini memilih busana nuansa hitam yang terdiri dari korset yang dipadukan dengan rok ruffle yang diberi aksen bulu.

Bintang Victoria Secret itu bahkan menambahkan overlay tulle hitam pada outfitnya dan tiga untaian mutiara di lehernya.

Selain itu, Gigi Hadid juga tampil dengan model rambut pirang bergaya wavy. Meski hanya digerai dengan simpul ikatan rambut separo, namun mampu membuat kakak Bella Hadid ini terlihat mewah dan elegan.

Belum lagi beberapa aksesori yang dia gunakan juga menambah pesonanya. Sebuah kalung mutiara melingkar di leher dengan begitu indah. Juga di bagian tangan terdapat gelang dan cincin mutiara bernuansa senada.

Gigi mengunggah potret dirinya saat tampil di Met Gala 2023 di akun Instagram pribadi. Tak hayal, banyak netizen yang memuji penampilan ciamiknya itu. "Betapa menakjubkannya kamu!✨," tulis @he**. "Aku suka ini gaunmu memukau G," puji @ar**. "Wanita yang memperindah duniaku dengan senyum dan kecantikannya," gombal @fr**. "AKU MENCINTAI SEMUANYA DALAM TAMPILAN INI," kata @gi**. "Kamu terlihat fantastis, sayang. Sangat cantik! ❤️😍," ujar @la**.

