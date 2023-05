ARTIS cantik Nikita Mirzani tengah menjadi perbincangan hangat publik. Ini lantaran kabar perceraian Nikita Mirzani dan Antonio Dedola yang kian memanas.

Antonio Dedola mengungkapkan bila Nikita Mirzani meminta uang sebesar Rp3 miliar karena telah berhubungan badan dengannya. Kabar tersebut pun tak ditampik oleh Nikita dengan alasan yang diutarakannya.

Di tengah panasnya kabar tersebut, Nikita Mirzani mengunggah potret terbarunya di Instagram. Seperti apa? Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @nikitamirzanimawardi_172, Jumat (5/5/2023).

Tampil cantik dan stylish

Nikita Mirzani mengunggah potret dirinya yang tampil stylish. Dia mengenakan kaos ketat biru bermotif dipadukan legging sporty navy.

Dia tampak berjalan sembari menenteng handbag berwarna biru. Tak ketinggalan aksesoris kacamata hitam yang membuat gayanya semakin modis. Untuk alas kaki, Niki mengenakan sneakers putih yang kece banget!

Pose jongkok cantik

Selanjutnya ada Nikita Mirzani berpose jongkok cantik. Dia tampak mengepalkan tangan kirinya sembari melihat ke kamera, duh kira-kira ada maksud tertentu gak ya? Tapi yang pasti, terlihat Niki memakai jam tangan nuansa gold yang membuat gayanya terlihat elegan.

Pose duduk manja

Berikutnya ada Nikita Mirzani berpose duduk manja dengan satu telapak tangan diarahkan ke kamera. Tampak Niki menjulurkan lidah dengan mata melirik di balik kacamata hitamnya.

Body goals!

Kalau yang satu ini, Nikita Mirzani berpose kece mengangkat satu lengan sembari memegang kepala belakang. Dengan mengenakan kaos ketat, body goals Niki terpampang nyata!

Meski sudah memiliki tiga orang anak, Niki memang tetap merawat bentuk tubuhnya. Tak heran jika Niki tetap terlihat seksi dengan body goals aduhainya.

Panen pujian

Penampilan Nikita Mirzani yang kece inipun langsung ramai dikomentari oleh netizen. Tak hanya cantik, Niki juga terlihat seksi dengan body goals-nya.

"Janda semakin di depan😍bgus bnget ka body nya apa rahasia nya," ujar @fany***

"Body y itu lhoo bikin para gadis2, jadii insecure😂😂," sambung @avie***

"Pantesan keliatan makin cantik, ternyata yg jadi beban hidupnya uda kabur kemarin 😂 life must go on ya kan kakak😍❤️," ungkap @gex***

"Klo single malah terpancar auranya...lebih fresh...lebih macan...jojoba...jomblo jomblo bahagia😂," timpal @shanum***

"JANDA PIRANG NIE BOS SENGGOL DOONG," celetuk @anifah***