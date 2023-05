JENNIE BLACKPINK baru-baru ini kembali tampil seksi dalam sejumlah koleksi terbaru Calvin Klein. Hal itu terlihat dari beberapa postingan Instagram brand fashion asal Amerika Serikat itu.

Jennie tampak memperlihatkan lekuk tubuhnya yang seksi dalam balutan koleksi terbaru merek kenamaan dunia tersebut. Seperti apa saja potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari Instagram @calvinklein, Jumat, (5/5/2023).

1. Cute dengan koleksi dress mini lilac

Jennie terlihat cute dalam salah satu koleksi terbaru dari Calvin Klein berikut. Ia tampak mengenakan mini dress you can see berwarna lilac yang materialnya tampak mengikuti lekuk tubuhnya.

Dalam akun Instagramnya, Calvin Klein tampak mengunggah dua potret Jennie dengan pose berbeda. Dalam potret pertama, ia tampak berpose jongkok, dan kakinya yang mengenakan pantofel hitam dibuat berjinjit.

Lalu, pada pose selanjutnya Jennie tampak berdiri dari angle samping sambil melekukkan salah satu kakinya. Tak lupa, ia juga tampak melempar tatapan maut.

2. Potret seksi mengenakan setelan berwarna hijau sage

Pada potret selanjutnya, Jennie tampak mengenakan koleksi setelan seksi berwarna hijau sage berupa atasan bra dan bawahan rok mini.

Dalam potret berikut, Jennie tampak berpose duduk selonjoran tanpa alas kaki. Rambut panjangnya juga tampak dibuat lepek untuk memberikan kesan seksi.

3. Tampil sporty dengan sport bra









Pada slide selanjutnya, Jennie tampak mengenakan setelan koleksi bikini sporty berupa sport bra dan celana dalam berwarna beige yang dipadukan dengan luaran celana baggy berwarna senada.

4. Pamer perut rata dengan setelan crop top dan rok mini Pada potret selanjutnya, Jennie tampak seksi dalam balutan koleksi nan edgy yang memamerkan perut ratanya. Ia terlihat mengenakan setelan berupa atasan crop top berwarna beige yang dipadukan dengan rok mini berwarna senada. 5. Seksi dengan swimsuit nude



Dalam slide selanjutny, Jennie juga tampak mengenakan koleksi swimsuit terbaru dari Calvin Klein. Menariknya, swimsuit super ketat tersebut tampak berwarna nude yang hampir menyerupai warna kulit. 6. Seksi dengan setelan kaos dan celana dalam



Dalam potret terakhir, Jennie tampak seksi meskipun mengenakan atasan koleksi kaos berwarna lilac. Pasalnya, ia hanya memadukannya dengan bawahan berupa celana dalam sporty berwarna hijau sage.

