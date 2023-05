15 website tempat nonton Anime sub Indo yang resmi menarik untuk diulas. Saat ini, anime menjadi salah satu tontonan yang banyak digemari berbagai kalangan.

Hal ini dikarenakan beberapa karakter dan alur cerita menarik untuk ditontond. Salah satunya di Indonesia yang menyukai animasi buatan Jepang lalu mencari situs resmi untuk bisa menontonya secara gratis.

Berikut 15 website tempat nonton Anime Sub Indo yang resmi dilansir dari berbagai sumber:

1. Viu

Aplikasi Viu ini memang banyak memiliki tontonan dari semua genre baik drama, film maupun anime.Situs ini menyediakan layanan streaming on demand termasuk tayangan dari Asia dan tentunya anime. Bahkan sudah ada tersedia bahasa Indonesia yang bisa memudahkan pencinta anime menikmati alur ceritanya.

2.Netflix

Aplikasi streaming film paling populer yang dikembangkan di negara Amerika ini juga menyediakan subtitle berbahasa Indonesia. Serta beberapa anime Jepang juga dihadirkan sebut saja Inuyasha, Naruto hingga Bleach.

3. WeTV

Aplikasi ini menjadi salah satu situs yang direkomendasikan untuk menonton anime gratis dan legal.

Tidak hanya anime, situs ini juga menyediakan banyak drama Asia seperti Thailand, Korea, Jepang, Cina dan Indonesia.

Sama dengan aplikasi lainnya, WeTV menyediakan akses gratis dan berbayar seharga Rp35 ribu per bulan.

4. Hulu

Hulu merupakan platform nonton online legal milik Disney yang menyediakan tontonan Asia termasuk Anime.

Tak hanya itu, hulu juga memiliki ratusan judul anime bersama dengan ratusan judul film maupun series TV.

Khusus untuk pengguna baru akan mendapatkan akses gratis selama satu bulan pertama dan hanya berbayar sebesar Rp 87 ribu per bulannya.

5. Amazon Prime

Situs ini merupakan layanan streaming yang disediakan oleh Amazon. Amazon Prime menyediakan ribuan episode anime dan film original prime yang bisa ditonton.

Salah satu kelebihan situ ini adalah penonton bisa membeli atau menyewa judul tertentu jika tidak ingin berlangganan. Tak hanya itu, bagi para pengguna baru akan mendapatkan bebas akses selama satu bulan.

6. Crunchyroll

Layanan ini juga menyediakan lebih dari 25 ribu episode anime dan menjadi salah satu streaming service dengan daftar terbanyak.

Daftar animenya pun terus diperbaharui dengan terus mengikuti perkembangan terbaru tiap episodenya. situs ini bisa diakses secara gratis dan berbayar.

7. Iqiyi

Situs ini tidak hanya menyediakan drama dan film saja, iQiyi juga menyediakan streaming anime.

Tak hanya itu, penonton juga bisa menikmati ribuan judul anime dari Jepang maupun anime dari Cina.

iQiyi menawarkan akses gratis dan VIP hanya dengan membayar Rp3 ribu per bulannya.

8.Iflix

Aplikasi besutan Malaysia ini menyediakan banyak sekali anime dari berbagai judul. Iflix menyediakan akses gratis dan berbayar yang cukup murah.

9.Hidive

Situs streaming online yang satu ini juga menyajikan serial anime secara legal. Ada banyak serial anime yang tayang di Hidive, mulai dari Call of The Night hingga Chance Pop Session.

10.YouTube (Gundaminfo, Muse, Ani-One)

Jika Anda ingin menonton anime secara mudah dan legal, YouTube bisa menjadi salah satu solusinya. YouTube dapat diakses lewat laptop atau PC dan bisa juga diakses lewat aplikasi smartphone.

11. Disney+ Hotstar

Pilihan lain untuk nonton anime adalah Disney+ Hotstar. Beberapa serial anime yang tayang di platform ini adalah Haikyuu!!, Spy x Family, The Rising of the Shield Hero, hingga Jujutsu Kaisen.

12. Funimation

Layanan ini akan menawarkan uji coba gratis selama 14 hari bagi pengguna baru.

Beberapa serial anime di situs Funimation adalah Boku no Hero Academia, Assassination Classroom, Yuri!!! On ICE, Dragon Ball, dan masih banyak lagi.

13. Bstation/Bilibili

Anda dapat menikmati berbagai anime, mulai dari judul anime yang populer sampai yang terbaru. Beberapa judul anime mainstream juga dapat Anda tonton lewat Bstation/Bilibili ini.

14. Genflix

Opsi situs streaming lain yang bisa dicoba untuk menonton serial anime secara resmi adalah Genflix. Beberapa judul anime yang ditayangkan di sini, di antaranya Made in Abyss, Shadow House, Classroom of the Elite, hingga The Devil is a Part-Timer.

15. Animenonton TV

Situs streaming anime terlengkap lain yang bisa Anda andalkan adalah animenonton.TV. Sayangnya, situs ini memiliki banyak iklan yang cukup mengganggu. Beruntung, beragam judul anime yang tersedia cukup lengkap, seperti Boruto, Vinland Saga, atau Sword Art Online.

(RIN)