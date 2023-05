SOSOK Bunga Aurellie belakangan ini menjadi perbincangan netizen di media sosial. Bunga merupakan model cantik yang kerap bikin metizen gagal fokus.

Ini lantaran Bunga Aurellie tak hanya cantik, tetapi juga memiliki penampilan yang seksi. Dia tak segan membagikan foto-foto penampilannya dalam balutan outfit minim ataupun terbuka.

Salah satunya unggahan foto terbaru Bunga Aurellie di Instagram pribadinya, @bungaaurellie. Bunga berpose mengenakan bralette berwarna hitam yang dipadukan bawahan celana jeans.

Outfit atasan minim membuat Bunga Aurellie terlihat seksi dengan lekuk tubuhnya yang terekspos. Belum lagi posenya memegang rambut dengan satu tangan membuat aura seksinya kian terpancar.

Namun Bunga tak hanya seksi nan menggoda, dia juga terlihat cantik dengan rambut panjang digerai. Senyum manis yang ditebarnya ke kamera juga begitu memesona.

Selain itu, mata indahnya juga membuat pesona kecantikannya kian terpancar. Tak heran dia meminta netizen untuk melihat kedua bola mata indahnya.

"Look into my eyes," tulis model seksi berusia 23 tahun tersebut dalam caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Kamis (11/5/2023).

Netizen pun dibuat terpesona menatap pesona kecantikan Bunga Aurellie. Namun, tak sedikit pula netizen yang gagal fokus melihat penampilan seksi Bunga.

"Mempesona banget ya kak," ujar @caca***

"Nembus Ng atiku," kata @raihan*** yang terbius dengan tatapan mata Bunga.

"So sexy babe," tutur @listi***

"SO HOT KAK," sambung @alvin***

"Wow... Hawtieee," tutur @herry***

