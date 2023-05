WELCOMING Dinner KTT ASEAN 2023 sukses digelar Rabu malam (10/5/2023). Ada peran Chef Arnold di balik berhasilnya penyelenggaraan tersebut, khususnya soal makanan yang dihidangkan untuk Presiden Jokowi dan tamu kehormatan lainnya.

Ya, Chef Arnold menjadi salah satu penanggung jawab Welcoming Dinner KTT ASEAN 2023 yang digelar di Ayana Komodo Resort, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia bertugas menyediakan makanan terbaik untuk para tamu.

Berdasar informasi yang diterima MNC Portal, salah satu menu yang dihidangkan adalah ikan kuah asam dan nasi bambu. Selain itu, ada kopi Flores dan Bajawa di event tersebut. Benar-benar ingin menonjolkan kuliner khas NTT, ya.

Di sisi lain, kader Partai Perindo itu mengatakan bahwa kesuksesan tadi malam bukan hanya peran dirinya seorang, melainkan banyak pihak. Welcoming Dinner KTT ASEAN 2023 bisa sesukses itu berkat kerja tim yang luar biasa.

"Tidak ada 'I' di 'Team', tanpa tim, misi ini 'impossible'. Malam paling 'intense' tapi kami menaklukkan itu. Terima kasih," tulis Chef Arnold di unggahan InstaStory, dikutip Kamis (11/5/2023).

Chef Arnold yang menyebut projek Welcoming Dinner KTT ASEAN 2023 sebagai 'Mission Impossible 2' itu pun menilai bahwa senyum yang terlukis di wajah Presiden Jokowi saat menikmati Welcoming Dinner KTT ASEAN 2023 sebagai tanda kesuksesan.

"Ini bukan hasil satu orang, tapi ini berkat usaha 'teamwork'. Dukungan luar biasa dari teman-teman dan lokasi yang apik membuat Presiden Jokowi tersenyum," tambah Chef Arnold.

Beberapa statement pujian diberikan untuk Chef Arnold, salah satunya dari Chef Vangelis Zogas yang ikut bertugas bersama Chef Arnold. "Luar biasa Chef Arnold dan timnya. Kerjasama yang hebat, waktu yang panjang dan hasilnya sungguh sukses. Keberhasilan di ASEAN SUMMIT 42nd of 2023 Labuan Bajo," kata Chef Vangelis.

Di unggahan lain, Chef Arnold membagikan foto selfie bareng Wishnutama seraya menuliskan keterangan begini, "Chief dan Chef. Impossible is nothing because we made it possible as a team." Kalimat itu seperti menegaskan bahwa kerja sama yang hebat pada akhirnya akan membuahkan hasil yang memuaskan. Congrats, Chef!

So, gimana menurut Anda acara Welcoming Dinner KTT ASEAN 2023 tadi malam? Luar biasa bukan?