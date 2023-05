JAKARTA-Menyambut bulan suci Ramadan dan perayaan Hari Raya Idulfitri 1444 H, Senayan City menghadirkan The Gracious Ramadan mulai 25 Maret sampai 13 Mei 2023. Mengambil inspirasi dari arsitektur Islam di Timur Tengah, pengunjung setia Senayan City disuguhkan dengan dekorasi megah setinggi 16,5 meter yang penuh dengan keindahan seni dan kehangatan Ramadan.

Nikmati beragam aktivitas dan shopping program dalam rangkaian Senayan City Ramadan. Leasing and Marketing Communication Director Senayan City Halina mengatakan, "Marhaban ya Ramadan! Senayan City siap menyambut kehangatan Ramadan dengan mempersembahkan The Gracious Ramadan mulai 25 Maret-7 Mei 2023," tuturnya.

Dekorasi setinggi 16,5 meter dihadirkan untuk pengunjung setia Senayan City dan dapat dinikmati di Main Atrium, lantai 1. Untuk melengkapi kebutuhan di bulan Ramadan dan Hari Raya nanti, Senayan City telah menyiapkan berbagai program special seperti Mid-Day Sale 7-8 April 2023, Midnight Shopping 14-15 April 2023, Hourly Prize, Ramadan Raffle, Ramadan Happy Hour, Ramadan Restaurant Week, promo 'Pay 300K and Get 500K Senayan City e-voucher', SCX The Series Vol 03 Winners Announcement, dan masih banyak program belanja menarik lainnya.

Selain itu, Senayan City juga kembali berkolaborasi dengan Buttonscarves dan Benang Jarum yang dapat disaksikan di Main Atrium lantai 1, Senayan City. Kali ini Senayan City turut didukung oleh Bank BNI sebagai banking partner. Hadirnya berbagai program ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pengunjung Senayan City untuk memenuhi kebutuhan berbelanja dan berbagi kebahagiaan Ramadan dengan berkumpul bersama orang-orang terkasih hanya di Senayan City.”

MID-DAY SALE (7-8 April 2023)

Mid-Day Offers Senayan City selalu menghadirkan berbagai program dan promo menarik untuk pengunjung setianya. Pada Ramadan kali ini Senayan City kembali menghadirkan Mid-Day Sale selama dua hari pada 7-8 April 2023. Pengunjung bisa menikmati diskon hingga 70 persen, serta berbagai promo menarik lainnya dari berbagai tenant Senayan City, di antaranya Boost, Dio Living, Erha Ultimate, Gingersnaps, H&M, Home and Living, Hoops, Mango, Marks & Spencer, Our Daily Dose, Samsonite, Timberland, Urban Icon, Watsons dan masih banyak lagi. Selama Mid-Day Sale, pengunjung juga mendapatkan fasilitas Free Parking mulai pukul 20.00-22.00 WIB.

Mid-Day Treats

Selama Mid-Day Sale berlangsung, pengunjung juga bisa menikmati Mid-Day Treats promo buy 1 get 1 dari beberapa tenant F&B diantaranya Banban, Chavaty, D’Crepes, Eatlah, Hokkaido, Kokumi, Old Chang Kee, Samjin Amook, Shihlin, Tous Les Jours dan masih banyak lagi. Pengunjung yang berbelanja juga bisa menikmati Mid-Day Tunes dari The Soulful pada 8 April 2023 pukul 19.30 WIB di Main Atrium, lantai 1, Senayan City.

2 Days Flash Offers

Exclusive bagi SCX member yang berbelanja min Rp1.000.000 di semua tenant pada 7 – 8 April 2023, berkesempatan untuk mendapatkan Extra Gift dalam program 2 Days Flash Offers diantaranya Double SCX point, Senayan City e-voucher Rp50.000,-, hingga Russell Hobbs Home Appliance seperti Compact Slow Cooker, Horizon Mini Chopper, Chester Compact Kettle, Food Steamer, Oxford Coffee Maker dan 6L Slow Cooker. *syarat dan ketentuan berlaku

MIDNIGHT SHOPPING (14-15 April 2023)

Midnight Offers

Pengunjung yang ingin berbelanja bersama keluarga dan melengkapi kebutuhan menyambut Hari Raya Idulfitri bisa menikmati promo spesial hingga 70 persen di berbagai tenant fashion dan lifestyle dalam Midnight Offers yang berlangsung hanya dua hari pada 14-15 April 2023. Beberapa tenant yang berpartisipasi dan memberikan promo menariknya diantaranya Dr. Barbara Sturm, Bershka, Coach, Footlocker, JD sport, Kiehl’s, La Senza, Massimo Dutti, Osim, Paris Baguette, The North Face, Tumi, Union, Zara Home, Zeiss dan masih banyak lagi. Pengunjung juga mendapatkan fasilitas Free Parking mulai pukul 20.00-24.00 WIB.

Hourly Prizes

Khusus SCX Member yang berbelanja minimal Rp1.000.000 dan berlaku kelipatan pada 14-15 April 2023 mulai pukul 12.00-23.30 WIB berkesempatan untuk mendapatkan lima kali nomor undian. Hadiah di tanggal 14 April adalah iPhone 14 Pro 128GB, Diamond & Co. Necklaces, iPad Air 5 Cell 256GB dan Senayan City e-voucher Rp5.000.000. Sementara itu, hadiah pada 15 April 2023 adalah Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Tag Heuer Formula 1 watches, Garuda Indonesia e-voucher Rp10.000.000 dan Samsonite Medium Luggage + Givenchy sunglasses. Pengundian dan pengumuman dilakukan tiap jam mulai pukul 21.00 sampai 24.00 WIB di Main Atrium, lantai 1. Pengunjung wajib hadir di saat pengundian dan jika pada saat penyebutan pemenang tidak hadir, maka hadiah dianggap hangus.

Ramadan Raffle

Selama periode 1-13 April 2023, pengunjung yang berbelanja minimal Rp1.000.000 berkesempatan untuk memenangkan dan membeli produk-produk favorit kesayangan Anda dengan harga murah. Mulai dari Iphone 14 Pro Max 128GB, Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Rimowa Luggage, Senayan City e-voucher Rp5.000.000, Tumi 19 Degree Aluminum, Modena Home Appliance, Garuda Indonesia e-voucher Rp15.000.000, dan Osim Massager. Pengundian dan pengumuman dilakukan pada 14-15 April 2023 pukul 21.00 WIB di Main Atrium, lantai 1.

Midnight Tunes

Menemani pengunjung berbelanja, Senayan City juga menghadirkan Kanda Brothers dan Maliq & D-essentials pada 14 April 2023 mulai pukul 20.00 WIB. Dan, menambah kemeriahan Midnight Shopping pada 15 April 2023, pengunjung dihibur dengan penampilan dari Yura Yunita mulai pukul 22.00 WIB di Main Atrium, lantai 1, Senayan City.

RAMADAN PROGRAM

Ramadan Happy Hour Melengkapi kebutuhan para beauty enthusiast dalam menyambut Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri, mulai 23 Maret – 21 April 2023 Senayan City memberikan penawaran menarik dari berbagai tenant beauty dan skincare treatment seperti Boots, Century, Dr. Soap, Erha Ultimate, Glamour, Innisfree, Irwan Team, Kiehl’s, Laneige, Natasha Skin Clinic, Natural Farm, Payzo and team, YSL Beaute dan Zap Premier.

Midnight Speed Shopping

Special untuk pengunjung setia Senayan City yang ingin berbelanja pada Midnight Shopping 14-15 April 2023, berkesempatan untuk bisa membeli Senayan City e-voucher senilai Rp500.000 dengan harga Rp300.000 mulai 7-15 April 2023 di Concierge, Ground floor. E-voucher ini berlaku pada saat Midnight Shopping berlangsung pada pukul 18.00-24.00 WIB.

Iftar Week

Selama momen Ramadan 23 Maret-21 April 2023, pengunjung juga bisa menikmati berbagai promo seperti Ramadan package, free takjil hingga diskon dari beberapa tenant #SCFOODIES di antaranya Bakmi GM, Denny’s, En Dining, Excelso, Gokana, Gyu-Kaku, I-Tasuki, Kafe Betawi, Kintan Buffet, Pesto, Remboelan, Sate Khas Senayan, Shaburi, Sushi Hiro, Sushi Tei dan Tucano’s.

Ramadan Restaurant Week

Bagi 30 pengunjung pertama yang bertransaksi minimal Rp300.000 di tenant F&B lantai LG, Restaurant Row, setiap harinya kecuali weekend mulai 3-21 April 2023 bisa mendapatkan Senayan City F&B e-voucher senilai Rp100.000,-. Dan bagi pengguna kartu BNI, bisa mendapatkan tambahan voucher mulai 25 Maret-16 April 2023 setiap weekend. Nikmati berbagai promo menarik dan special menu berbuka puasa dari tenant F&B Senayan City.

Sacred Tunes

Selain berbelanja dan berbuka puasa bersama orang-orang tersayang di Senayan City, pengunjung juga bisa menyaksikan penampilan dari Ali Kribo Darbuka Percussion, El-Tanoura Dance, Jaz, Lalahuta, Ramadan Harmony dan masih banyak lagi mulai 25 Maret – 7 Mei 2023 di Main atrium, lantai 1, Senayan City.

Takjil Bar

Tidak ketinggalan, selama bulan puasa, pengunjung Senayan City dapat menikmati takjil untuk berbuka puasa di Takjil Bar Musholla Executive lantai LG dan B1 A serta bisa melaksanakan salat tarawih di Musholla lantai 6 dan B1 A.

EXCLUSIVE SCX MEMBER PROGRAM

Ramadan Bless and Beyond

Dapatkan hadiah berupa Shu Guo Yin Xiang voucher Rp200.000, Osim voucher Rp500.000, By AURA voucher Rp500.000, Senayan City e-voucher Rp100.000, Kokuo Reflexology voucher, Asics apparel product, fashion and beauty product dan masih banyak lagi cukup dengan berbelanja min Rp1.000.000 di seluruh tenant Senayan City mulai 7-23 April 2023.

Sacred Surprises

Bagi SCX member yang berbelanja dengan jumlah transaksi tertentu di seluruh tenant Senayan City pada 21-23 April 2023 bisa mendapatkan grand prize yang diundi sesuai sistem. Hadiah ini hanya untuk tiga SCX member yang beruntung setiap harinya dengan pilihan hadiah seperti Tory Burch Card Case, Coach Perry Black Watches, Diamond & Co. voucher Rp3.000.000, Amarissa voucher Rp3.000.000 dan masih banyak lagi.

SCX The Series Vol 03 Winners Announcement

Bersamaan dengan Midnight Shopping berlangsung pada 15 April 2023, Senayan City juga mengumumkan pemenang program belanja SCX THE SERIES VOL.03 yang sudah berlangsung mulai 1 Februari-14 April 2023. Pemenang yang terpilih bisa mendapatkan hadiah seperti iPhone 14 Pro 128GB, Samsung Galaxy s23 Ultra 128GB, Diamond & Co. Necklace, Garuda Indonesia e-voucher Rp15.000.000, Samsonite Xylem 2.0 Spinner Luggage, Samsonite SBL Fanthom Spinner Luggage, Apple Watch Series 8 dan Folding Bike Trifold United. Pengundian dilakukan secara langsung di Main Atrium, lantai 1 pada pukul 20.00 WIB.

RAMADAN CSR PROGRAM

Earth Hour

Turut berpartisipasi dalam program Earth Hour, Senayan City bekerjasama dengan Asia Pacific Rayon (APR) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menggelar Talk-show dengan tema “Alam Kini untuk Nanti: Gaya Hidup Hijau untuk Mengurangi Jejak Karbon” guna mengedukasi dan mengajak masyarakat berkontribusi dalam mendukung pelestarian alam Indonesia pada 25 Maret 2023.

Ramadan Kindness

Di bulan Ramadan ini, Senayan City kembali mengajak pengunjung setia Senayan City untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yang membutuhkan dengan cara berdonasi buku, mainan dan pakaian layak pakai untuk anak usia 0-7 tahun. Pengunjung bisa memberikan buku, mainan dan pakaian yang masih layak digunakan, serta sudah dibungkus rapi dengan mengunjungi donation drop box yang berada di lantai 2 (depan H&M) mulai 27 Maret-7 Mei 2023.

Donasi yang terkumpul disalurkan Senayan City kepada Yayasan Sayap Ibu Kebayoran pada 10 Mei 2023. Ikuti sosial media instagram @senayancity atau gunakan hashtag #SCRAMADAN untuk mendapatkan informasi Senayan City program terkini.

Follow Berita Okezone di Google News

(FDA)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.