TERNYATA ini alasan kenapa Winnie The Pooh dipanggil Pooh hingga saat ini. Hal ini dikarenakan karakter boneka beruang berwarna kuning mengenakan baju berwarna merah memang sangat identintik.

Karakter Winnie the Pooh pertama kali dikenalkan oleh penulis bernama A.A Milne pada tahun 1926. Sejak saat itu semua anak-anak sangat mencintai karakter Winnie The Pooh yang menggemaskan. Banyak televisi dan film mengadaptasi cerita Milne ini.

Dilansir Mentalfloss, ternyata ini alasan kenapa Winnie The Pooh dipanggil Pooh terjadi sejak tahun 1920. Winnie the Pooh merupakan gabungan antara beruang bernama Winnie dan angsa bernama Pooh.

Christopher Robin anak dari Milne sangat menyukai angsa bernama Pooh, sehingga nama Pooh sangat terkenal.

Follow Berita Okezone di Google News

Milne awalnya menulis buku dengan karakter beruang bernama “Edward Bear” sebelum berganti menjadi Winnie. Nama Winnie terinspirasi dari seekor beruang beruang hitam bernama Winnipeg di Kebun Binatang London.

Sementara Pooh adalah nama dari seekor angsa kesayangan Christopher Robin. Dalam buku When We Were Very Young, Milne membuat puisi tentang bagaimana anaknya sangat menyayangi angsa bernama Pooh.

Milne juga menceritakan bahwa mana sang anak memberi makan mangsanya pada pagi hari. Christopher Robin mengatakan bahwa “Pooh” adalah nama yang bagus untuk seekor angsa. Sebab angsa itu selalu datang menghampiri saat Robin memanggil Pooh

Dari kejadian ini Milne memutuskan mengganti nama karakternya dari Edward Bear menjadi Winnie the Pooh. Dalam bukunya pertamanya yaitu Winnie the Pooh, Milne menjelaskan kenapa Winnie the Pooh dipanggil Pooh.

Winnie the Pooh mengeluarkan suara Pooh saat seekor lalat datang dan hinggap di hidungnya. Suara ini terdengar lucu dan memberikan kesan manis untuk karakter seekor beruang. Nama Pooh juga lebih mudah diingat dan dikenal oleh banyak orang.

Kisah lain mengatakan bahwa nama Pooh merupakan panggilan Robin untuk sang beruang. Saat ditanya tentang Winnie adalah nama perempuan, Robin mengatakan nama beruang itu adalah Winnie the Pooh. Nama Pooh adalah panggilan kecil untuk sang beruang.

Demikian alasan kenapa Winnie The Pooh dipanggil Pooh.

(RIN)