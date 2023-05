BENAR nggak sih kalau belanja di akhir pekan itu lebih murah? Benar banget kalau Anda belinya di AladinMall! Soalnya, Anda bisa mendapatkan Promo Special Flash Sale dengan voucher diskon s.d 90% + ekstra 7% dengan kode MAY02.

Akan tetapi, promonya cuma berlangsung selama 3 hari saja nih, yakni pada 12 - 14 Mei 2023. Makanya, buruan borong semua keperluan Anda sebelum kehabisan dan menyesal. Karena, selain ada diskon, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas lho!

Rekomendasi produk yang wajib dibeli di AladinMall!

Robolife Smart IP Cam (Baby Cam / Family Cam) - G1X2

Robolife Smart IP Cam merupakan CCTV pintar yang cocok buat kaum mageran penyuka hidup serba praktis! Produk ini cocok banget buat Anda yang mau memonitor anak, anggota keluarga, lingkungan rumah, maupun ruangan kantor tanpa ribet instalasi!

Hasil rekamannya pun bisa dilihat langsung melalui smartphone secara real time, di mana pun Anda berada. Yuk beli produk ini segera mumpung cuma Rp350.000 saja dari harga normal Rp748.000.

SAFF & Co. Extrait de Parfum – LOUI

Segarkan hari Anda dengan parfum favorit banyak orang, kapan pun Anda membutuhkan sentuhan cepat untuk kesan lembut dan bersih. Tidak ada yang terasa segar seperti surga buah tropis dengan sedikit aroma bunga: semua dalam satu botol ajaib LOUI! Dapatkan produk ini seharga Rp182.200 saja dari Rp199.000.

Sepatu Formal Pria Slip on Casual Pantofel Prodigo Saka

Dapatkan sepatu dengan kualitas bahan terbaik kombinasi dari Kulit Sintetis untuk bagian upper. Cocok digunakan untuk bekerja sehari-hari, atau menghadiri pertemuan dengan teman maupun rekan bisnis. Ambil produk ini sekarang mumpung cuma Rp129.999 saja dari harga normal Rp275.000.

Element Push Bike 3.0 Eva Hello Kitty

Element Pushbike 3.0 Eva Hello Kitty Edition merupakan seri push bike model terbaru dengan edisi hello kitty. Selain keren dari segi design, push bike ini juga memiliki frame yang kuat dari Hi Teen Steel dan ban terbuat dari Eva dengan ukuran 12 inch. Dapatkan produk ini seharga Rp399.000 saja dari Rp570.000.

Selain membeli produk rekomendasi di atas, jangan lupa juga buat borong item lainnya ya! Caranya, kunjungi laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara mendapatkan gratis ongkir tanpa batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan gratis ongkir tanpa batas, tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa belanja langsung dengan kunjungi situs resmi AladinMall di AladinMall.id atau download langsung aplikasi AladinMall di Google Play Store.

