PARK Hyatt Jakarta turut menggandeng salah satu wedding planner ternama, Weddingku untuk menggelar pameran wedding bertajuk ‘A Timeless Celebration Wedding Showcase’ yang diadakan pada 13-14 Mei 2023.

Chief Executive Officer (CEO) Weddingku, Tono Raharja lantas mengaku senang bisa berkolaborasi dengan Park Hyatt sebagai lokasi yang cukup intimate untuk menggelar pameran wedding tersebut.

“Kami yang mewakili weddingku sangat berbahagia karena berhasil berkolaborasi dengan sebuah hotel yang sangat fenomenal ya, high end, premium, yaitu Park Hyatt Jakarta,” ujar Tono, saat diwawancara di Park Hyatt, Jakarta, Sabtu malam, (13/5/2023).

“Dan kami juga mempersembahkan presentasi fashion show pertama dari Park Hyatt Jakarta berkolaborasi dengan desainer ternama Indonesia yaitu Sebastian Gunawan,” lanjutnya.

Tono lantas mengungkapkan alasan mengapa dirinya langsung ‘klop’ berkolaborasi dengan Park Hyatt Jakarta, untuk menghadirkan wedding showcase yang akan menjadi tempat untuk calon pengantin melihat tawaran atraktif dari lebih 20 vendor pernikahan pilihan.

“Semua hotel pasti mempunyai karakter yang unik. Jadi kita melihat Park Hyatt ini sebagai hotel yang satu, sangat papan atas dan luxury meskipun dia tempatnya kecil, sehingga kita bisa mengusung keunikan dari Park Hyatt sendiri yang dengan keyword utama yaitu intimate luxury,” tuturnya.

Menurut Tono, Hotel Park Hyatt memiliki keunikan tersendiri dari hotel-hotel mewah lainnya. Hal ini lantaran hotel ini tak hanya menawarkan kemewahan sebagai hotel bintang 6, namun juga menyajikan suasana yang intimate bagi siapapun yang ingin menggelar acara, bahkan acara pernikahan.

“Jadi kita sengaja mengundang koleksi Sebastian Gunawan yang sangat cocok dengan kondisi hotel yang detailnya itu dapet, untuk pesta yang terutama kita tahu after pandemi ini semua pesta lebih mengarah intimate tapi kuncinya adalah we does everything on detailnya itu,” ungkapnya.

“Jadi, harapan kita di dunia wedding ini semakin bisa menginspirasi tren pernikahan setelah pandemi. Dimana pesta pernikahan para calon pengantin lebih detail dan atensinya makin dalam,” tutupnya.*