POTRET cantik dokter Tengku Annisa, dokter gigi dengan paras cantik nan menawan akan dibahas singkat dalam artikel ini.

Selain memiliki kesibukan praktik sebagai dokter gig, drg. Tengku Annisa juga kerap memberikan edukasi terkait kesehatan dan perawatan gigi melalui webinar atau siaran langsung di akun Instagram miliknya.

Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sosoknya, berikut beberapa potret dokter cantik Tengku Annisa, dilansir dari akun Instagramnya, @tengkunissa, Minggu, (14/5/2023).

1.Cantik dengan seragam: Dokter Annisa kerap membagikan beberapa potret cantiknya saat mengenakan seragam kebanggaannya melalui akun Instagramnya. Contohnya di foto ini, meski hanya mengenakan setelan seragam scrub berwarna hijau lumut, drg. Annisa tetap terlihat cantik dan fierce!

2. Gaya rock and roll: Kecantikan Dokter Annisa tampak tetap terpancar meskipun mengenakan outfit ala rock and roll, mix and match atasan kaus putih yang dipadukan dengan celana denim model jogger.

3. Memikat serba coklat: Cuma pakai setelan sederhana, mengenakan setelan outfit serba warna coklat berupa atasan kauss dan celana panjang, dan pose santai apa adanya dokter Annisa tetap terlihat cantik dan menarik.

4. Elegan dengan dress dramatis: Nah kalau yang ini, dokter Annisa terlihat elegan saat dalam balutan gaun dress nan dramatis dengan banyak detail. Dress brukat bergaya off shoulder yang dihiasi oleh detail fringe hingga dipenuhi dengan detail payet. 5. Anggun pakai dress floral: Potret modis sang dokter saat liburan, dokter Annisa kelihatan cantik dan anggun dalam balutan dress floral warna kombinasi hijau dan kuning. Simpel tapi tetap eye-catching bukan? 6. Hot dengan outfit serba hitam: Dalam potret ini, Dokter Annisa tampak terlihat hot dalam balutan outfit serba hitam. Memadukan atasan berupa open shoulder top brukat dan outer berwarna hitam, yang menunjukkan bahu mulusnya.

