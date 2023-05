SASSHA Carissa merupakan salah satu model cantik yang kerap mencuri perhatian, terutama kaum Adam. Ini lantaran Sassha Carissa tak hanya cantik, tetapi juga seksi.

Dia memiliki body goals aduhai yang kerap bikin netizen gagal fokus. Sassha Carissa pun tak segan membagikan potret seksinya di Instagram pribadi.

Seperti unggahan foto Instagram terbaru model berusia 28 tahun tersebut, berikut potretnya:

1. Pose cantik dan stylish





Sassha Carissa tampil cantik berpose di tepi kolam renang. Dia mengenakan swimwear atau baju renang berwarna hijau muda.

Baju renang tersebut memiliki motif floral berwarna putih. Selain itu, baju renang memiliki aksen dua tali model simpul.

Tak hanya swimwear, Sassha juga memakai kacamata hitam di penampilannya kali ini. Berpose memegang kacamata dengan satu tangan, gaya Sassha stylish banget!

2. Pamer body goals seksi





Selanjutnya Sassha Carissa berpose berdiri dengan posisi menyamping. Pose ini memperlihatkan dengan jelas body goals dari model kelahiran Jakarta 19 Februari 1995 tersebut.

Tak hanya cantik dan stylish, Sassha juga terlihat seksi dengan body goals nan aduhai. Netizen dibuat terpesona hingga gagal fokus melihat penampilan seksi Sassha Carissa.

"Seexybangettt," ujar @tiara***

"Wow sosweeet, You are super sexy pics is so very beautiful smile honey 😍❤️," ungkap @ekosu***

"Tambah sexy ya," kata @suroso***

"Wanita tsrgemeezzzzh @sasshacarissa," ujar @mirza***

"Makin kesini body ny makin bagus ajah," kata @pages***

Follow Berita Okezone di Google News

3. Kulit mulus bikin salfok!

Terakhir ada potret Sassha Carissa berpose melipat kedua tangan di depan dada. Dia tersenyum manis sembari memamerkan kemolekan lekuk tubuhnya. Selain itu, kulit mulus nan glowing membuat pesona Sassha kian tak terbantahkan di penampilannya kali ini. Netizen pun dibuat salfok dengan kulit mulus Sassha. "Cantik banget," kata @firda*** "Bening," tutur @eddy yang salfok ke kulit mulus Sassha. "Kmu kok cantik nya bgt ya dan juga sexy bgt diri kmu," ungkap @mhd***

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.