SOSOK perempuan cantik Malita mendadak viral di media sosial. Ini lantaran paras cantiknya mencuri perhatian saat pemberian medali emas untuk Timnas Indonesia U-22 yang menjadi juara di SEA Games 2023.

Malita merupakan pembawa baki medali emas malam itu. Dia merupakan perempuan asal Kamboja yang bertindak sebagai tuan rumah pada penyelenggaraan SEA Games 2023.

Sosoknya yang cantik pun langsung viral di Indonesia. Instagram-nya langsung diserbu oleh netizen +62 yang terbius akan pesona kecantikannya.

Berikut potret cantiknya yang dirangkum dari Instagram @mlita.n, Kamis (18/5/2023).

Beri salam perpisahan yang manis





Pertama ada potret Malita setelah ceremony Timnas Indonesia U-22 juara. Dia tampak cantik mengenakan baju putih dan rok panjang berwarna ungu.

Dia tampak tersenyum sembari memberikan salam Love ala Korea. "Goodbye Sea Game🤍." tulis Malita pada caption unggahan fotonya. Senyum manis Malita benar-benar bikin netizen Indonesia jatuh hati.

"Cakep bgt sih neng ... Nikah yukk ❤️," ujar @fatko***

"Senyummu seakan mengajak berumahtangga dek😊," goda @kita***

"Mbakk ibuke smpean dulu nyidam apa . Cantik amat 😍😍," tutur @putra***

"Indonesian supporters would like to thank Cambodia for being a good host, see you next time 👋 beautiful cambodian women😍😍," tulis @mr.korup***

"Tolong bgt .orang indo jgn bikin malu ya .kalopun mau kepoin yg sopan ya ...jaga nama baik negara kita .👏," ungkap @ade***

Cantik memesona





Berikutnya ada potret Malita tampak cantik dan memesona dalam suatu acara yang mirip kondangan kalau di Indonesia. Dia mengenakan busana dress cantik yang membuatnya kian memesona.

"We from Indonesian really like you, because you are very Beautiful .......👏👏❤️❤️," ujar @a.andi***

"Oh ini ternyata kembang kambojanya ," kata @_alf***

"Yang kayak gini juga bolehlah dinaturalisasi😂," ujar @faiq***

"you are viral in Indonesia because you are beautiful and sweet, greetings from Indonesia," ungkap @rpri***

Cantik dengan dress oranye





Selanjutnya masih ada potret Malita saat menghadiri suatu acara. Dia tampak cantik Traditional-modern look berwarna oranye. Atasannya mirip dengan kebaya modern yang dipadukan songket.

Senyumnya bikin meleleh!

Kalau yang satu ini ada potret Malita saat hangout ke bar. Dia tampak anggun mengenakan long dress berwarna hitam. Senyum manis Malita bikin hati netizen +62 meleleh! "ya ampun senyumnya bikin diabetes 😍," ujar @gust*** "Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata.. dunia berhenti sejenak menikmati indahmu..," gombal @_saa*** Gayanya stylish

Terakhir ada Malita dengan gayanya yang stylish. Dia memadukan outfit tube crop putih dengan jeans berpose candid menghadap cermin. Selain itu, Malita terlihat cantik dengan rambut panjang ikal yang digerai indah.

