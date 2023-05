RIO Alief saat ini tengah berbahagia, sebab melalui media sosialnya drummer NOAH itu membagikan potret bersama seorang wanita yang diketahui merupakan kekasih barunya.

Kekasih baru Rio merupakan pesinteron itu bernama Vinessa Inez. Mereka berfoto dengan raut wajah bahagia bersama dengan anak Vinessa bernama Zio.

"Yang dari kemaren spall spill spall spill, nih! Hahaha I’m so glad to have you and Zio in my life. @vinessainez (waktu & comment dipersilahkan)," tulis Rio Alief di keterangan Instagram.

Dugaan pun semakin jelas ketika janda satu anak itu memberikan komentar di postingan Arief,

"Lebih cepet lebih baik yah. Love u so much," komentar Vinessa Inez.

Seperti diketahui, istri Rio Alief, Clerence Chyntia meninggal dunia pada 18 Oktober 2022. Clerence meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker. Melihat kebersamaan Rio dan Vanessa Inez membuktikan kini Rio sudah bangkit dari kesedihan. Dia juga sudah menemukan tambatan hatinya yang baru.

Pasti Anda penasaran dong dengan potret cantik Vinessa Inez yang berhasil meluluhkan hati Rio Alief? Berikut rangkumannya dari Instagram @vinessainez, Jumat (19/5/2023).

1. Anggun pakai off shoulder top





Perempuan yang akrab disapa Inez ini tampil anggun dalam balutan off shoulder dress warna baby pink. Dress yang dia pakai itu menggunakan material lace dan memiliki aksen ruffel di bagian dadanya. Penampilannya makin menarik dengan tampilan tambut yang distyling dengan aksen curly.

Dia berpose tertawa bersama anak semata wayangnya. Sang anak tampil formal dengan turtle neck putih yang dipadukan dengan blazer dan celana biru.

2. Foto selfie





Inez eksis di dunia hiburan sejak usianya masih kecil. Dia kerap mendapat peran antagonis dalam setiap proyek sinetron maupun film yang dibintangi.

Meski tak banyak perubahan dari wajahnyq, namun penampilannya kini makin cantik dan seksi. Seperti pada foto selfie nya dia memakai tanktop putih yang dipadukan dengan celana putih. Pose dengan pose bareface, cantiknya memukau.

3. Momen liburan





Meski sempat vakum dari dunia hiburan, kini wajah Inez kembali menghiasi layar kaca. Dia didapuk sebagai host program Bedah Rumah yang tayang di MNCTV.

Meski sibuk, dia menyempatkan waktu untuk berlibur. Seperti di foto ini dia tengah menikmati pemandangan di sekitar Jembatan Ampera. Inez tampil casual dengan tanktop coklat yang dipadukan dengan jaket dan jeans. Gayanya stylish abis!

4. Jalani pemotretan

Momen Vinessa jalani pemotretan dengan gaya outfitnya yang casual. Dia memakai atasan warna putih dan rok tutu warna abu-abu. Pose duduk dengan tatapan tajam ke kamera, pesonanya memikat. “Cantik ya,” kata @putraarjuna** “Bikin meleyot nih,” ujar @moveon*** 5. Pose merem

Di foto ini Vinessa Inez seakan tengah menikmati suasana pantai sambil menutup matanya. Gayanya begitu stylish dengan crop top biru aksen halter neck dan dipadupadankan dengan rok motif warna senada. Dia juga terlihat memakai topi dan sling bag. Pose dengan pamer keindahan alam Labuan Bajo, parasnya memesona. 6. Foto selfie di atas kapal

Potret Inez foro selfie saat berada di kapal pinisi. Dia tampil seksi memakai backless top dan celana pendek rajut ala bohemian. Foto di bawah sinar matahari sambil tersenyum, wajahnya ayu banget! “Hot mom,” komen @qeehe*** “Sempurna,” sambung @fajar***

