TERNYATA ini arti swyamahifprmaiy istilah gaul yang viral TikTok sering dipakai penggunanya dalam membuat konten.

Kendati begitu, tak banyak pengguna TikTok yang tahu persis bahsa tersebut mulai viral. Bahkan, arti dari istilah tersebut pun tak sedikit yang kurang mengetahui.

Sebab, sebagian besar istilah dari bahasa gaul yang ada adalah akronim kata atau singkatan. Tak heran jika sebagian kurang memahaminya, salah satunya kata swyamahifprmaiy.

Ternyata ini arti swyamahifprmaiy istilah gaul yang viral TikTok merupakan akronim dari kalimat bahasa Inggris. Kalimat tersebut adalah So whenever you ask me again how I feel, please remember my answer is you.

Dilansir dari berbagai sumber, jika diartikan dalam bahasa Indoneia kalimat tersebut memiliki arti tiap kali kamu bertanya padaku lagi soal perasaanku, tolong ingat jawabannya adalah kamu. Kalimat ini sebagai ungkapan romantis yang biasanya ditujukan pada gebetan, pacar atau pasangan.

Rupanya kata swyamahifprmaiy memiliki hubungan erat dengan boygroup NCT. Pasalnya, beberapa warganet mengetahui kata ini pertama kali tercetuskan oleh kelompok vokal asal Korea Selatan tersebut. Tak hanya sebagai pencetus pertama kali, kabarnya grup dengan 23 anggota tersebut turut mempopulerkan bahasa gaul swyamahifprmaiy. Maka dari itu, tidak heran jika warganet ramai-ramai ikut menggunakan kata swyamahifprmaiy. Itulah arti swyamahifprmaiy istilah gaul yang viral TikTok yang rupanya memiliki makna ungkapan perasaan untuk sang belahan jiwa. Tentu kata ini dapat digunakan untuk diberikan kepada pasangan. Kendati begitu, hendaknya pasanganmu juga mengetahui makna dari kata ini. Jika tidak, kemungkinan dianggap kata aneh.Â

